Йожеф САБО: «Вы делаете Мальдеру великим тренером? Мне противно»

Известный украинский тренер Йожеф Сабо поделился своими мыслями о сборной Украины накануне матча с Данией.

«Было неприятно читать и слушать многочисленные новости после матча с Польшей. Расписывали, расхваливали нашу сборную и тренера [Мальдеру] так, будто произошло что-то грандиозное. Да это же обычная товарищеская игра! Против соперника, который, как было видно, не очень-то и напрягался. Как-то быстро все забыли, что мы на чемпионат мира не вышли...

Этому нашему новому тренеру нужно будет еще доказывать в официальных матчах, что он действительно хороший специалист. Мальдеру уже чуть ли не великим тренером начинают называть... Да, черт возьми, вы что? Давайте немного подождем. Будет результат в матчах Лиги наций, вот тогда и будем хвалить, а пока – рано его возвеличивать», – сказал Сабо.