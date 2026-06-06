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  4. Йожеф САБО: «Вы делаете Мальдеру великим тренером? Мне противно»
Сборная УКРАИНЫ
06 июня 2026, 22:42 | Обновлено 06 июня 2026, 22:56
914
0

Йожеф САБО: «Вы делаете Мальдеру великим тренером? Мне противно»

Известный тренер считает, что восторженные отзывы об игре сборной Украины – преждевременны

06 июня 2026, 22:42 | Обновлено 06 июня 2026, 22:56
914
0
Йожеф САБО: «Вы делаете Мальдеру великим тренером? Мне противно»
УАФ. Йожеф Сабо
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Известный украинский тренер Йожеф Сабо поделился своими мыслями о сборной Украины накануне матча с Данией.

«Было неприятно читать и слушать многочисленные новости после матча с Польшей. Расписывали, расхваливали нашу сборную и тренера [Мальдеру] так, будто произошло что-то грандиозное. Да это же обычная товарищеская игра! Против соперника, который, как было видно, не очень-то и напрягался. Как-то быстро все забыли, что мы на чемпионат мира не вышли...

Этому нашему новому тренеру нужно будет еще доказывать в официальных матчах, что он действительно хороший специалист. Мальдеру уже чуть ли не великим тренером начинают называть... Да, черт возьми, вы что? Давайте немного подождем. Будет результат в матчах Лиги наций, вот тогда и будем хвалить, а пока – рано его возвеличивать», – сказал Сабо.

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Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
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