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  4. «Вспомните слова Сабо». Шовковский раскрыл истинную причину спада Шапаренко
Украина. Премьер лига
03 июня 2026, 19:15 | Обновлено 03 июня 2026, 19:32
2368
0

«Вспомните слова Сабо». Шовковский раскрыл истинную причину спада Шапаренко

Эксперт считает, что семейная жизнь и травмы подорвали карьеру игрока

03 июня 2026, 19:15 | Обновлено 03 июня 2026, 19:32
2368
0
«Вспомните слова Сабо». Шовковский раскрыл истинную причину спада Шапаренко
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Шовковский
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Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский высказался о причинах спада в игре 27-летнего полузащитника «бело-синих» Николая Шапаренко.

– Мы видели Шапаренко в самых разных ипостасях. Видели его при Луческу, а потом на Евро.

– А я напомню вам слова Йожефа Сабо.

– «Когда женился…»?

– Да. Факт есть факт.

– Травмы сыграли большую роль?

– Он восстанавливался после травмы почти 9 месяцев, при том, что говорили, что при такой травме нужно 6-7. Как-то сложно у него шло, возможно, он сам перестраховывался очень сильно, боялся. Я его прекрасно понимаю. Это очень непростой этап.

В прошлом сезоне Шапаренко забил два гола и отдал 10 результативных передач в 37 матчах за «Динамо» во всех турнирах.

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Николай Шапаренко Александр Шовковский Динамо Киев Йожеф Сабо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Андрей Плыгун Источник: Пряма червона
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