«Вспомните слова Сабо». Шовковский раскрыл истинную причину спада Шапаренко
Эксперт считает, что семейная жизнь и травмы подорвали карьеру игрока
Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский высказался о причинах спада в игре 27-летнего полузащитника «бело-синих» Николая Шапаренко.
– Мы видели Шапаренко в самых разных ипостасях. Видели его при Луческу, а потом на Евро.
– А я напомню вам слова Йожефа Сабо.
– «Когда женился…»?
– Да. Факт есть факт.
– Травмы сыграли большую роль?
– Он восстанавливался после травмы почти 9 месяцев, при том, что говорили, что при такой травме нужно 6-7. Как-то сложно у него шло, возможно, он сам перестраховывался очень сильно, боялся. Я его прекрасно понимаю. Это очень непростой этап.
В прошлом сезоне Шапаренко забил два гола и отдал 10 результативных передач в 37 матчах за «Динамо» во всех турнирах.
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