«Вспомните слова Сабо». Шовковский раскрыл истинную причину спада Шапаренко

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Александр Шовковский высказался о причинах спада в игре 27-летнего полузащитника «бело-синих» Николая Шапаренко.

– Мы видели Шапаренко в самых разных ипостасях. Видели его при Луческу, а потом на Евро.

– А я напомню вам слова Йожефа Сабо.

– «Когда женился…»?

– Да. Факт есть факт.

– Травмы сыграли большую роль?

– Он восстанавливался после травмы почти 9 месяцев, при том, что говорили, что при такой травме нужно 6-7. Как-то сложно у него шло, возможно, он сам перестраховывался очень сильно, боялся. Я его прекрасно понимаю. Это очень непростой этап.

В прошлом сезоне Шапаренко забил два гола и отдал 10 результативных передач в 37 матчах за «Динамо» во всех турнирах.