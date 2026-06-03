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  4. Во Франции сообщили, кто хочет купить Пономаренко у Динамо
Украина. Премьер лига
03 июня 2026, 18:48 |
892
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Во Франции сообщили, кто хочет купить Пономаренко у Динамо

На игрока претендуют «Боруссия» Дортмунд, «РБ Лейпциг» и «Брентфорд»

03 июня 2026, 18:48 |
892
1 Comments
Во Франции сообщили, кто хочет купить Пономаренко у Динамо
ФК Динамо. Матвей Пономаренко
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20-летний нападающий «Динамо» Матвей Пономаренко стремительно привлекает внимание европейского футбола благодаря своей результативности и прогрессу.

Французский источник 360 Football назвал украинца одним из самых перспективных нападающих страны и потенциальным преемником легендарных воспитанников киевского клуба – Олега Блохина, Игоря Беланова и Андрея Шевченко.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость украинца составляет 12 миллионов евро. Сообщается, что за развитием форварда внимательно следят «Боруссия» Дортмунд, «РБ Лейпциг» и «Брентфорд».

Сезон 2025/26 Пономаренко начал в составе команды U-19, где отличился восемью голами в семи матчах чемпионата. В декабре нападающий получил шанс в первой команде «Динамо» и блестяще им воспользовался.

Успехи Пономаренко не остались незамеченными и в сборной Украины. Нападающий дебютировал за национальную команду и забил гол уже после первого выхода на поле в матче против Швеции.

На счету молодого форварда 13 забитых мячей в 12 матчах в статусе игрока основного состава.

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Матвей Пономаренко Динамо Киев Боруссия Дортмунд Брентфорд РБ Лейпциг трансферы УПЛ трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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Комментарии 1
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Він не те що найперспективніший. Він один фактично перспективний із цих що зараз в УПЛ, але може опинитися в Європі.
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