Осталось 10 дней. Барселоне нужно срочно решить судьбу звездного игрока
Рэшфорд может в ближайшее время покинуть команду
«Барселона» находится в сложной ситуации из-за неопределенности с судьбой английского вингера Маркуса Рэшфорда.
28-летний игрок провел прошлый сезон в составе «блаугранас» на правах аренды. В 49 матчах команды он отличился 14 голами и 14 ассистами. Соглашение предусматривает опцию выкупа контракта за 30 млн евро. Рэшфорд не против остаться в «Барселоне», учитывая сложные отношения с руководством МЮ. Впрочем, боссы каталонского клуба не спешат выкупать игрока.
Ситуацию еще больше осложняет недавнее подписание за 70 млн евро Энтони Гордона, который является прямым конкурентом Рэшфорда по позиции.
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