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  4. Осталось 10 дней. Барселоне нужно срочно решить судьбу звездного игрока
Испания
06 июня 2026, 23:24 |
187
0

Осталось 10 дней. Барселоне нужно срочно решить судьбу звездного игрока

Рэшфорд может в ближайшее время покинуть команду

06 июня 2026, 23:24 |
187
0
Осталось 10 дней. Барселоне нужно срочно решить судьбу звездного игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд
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«Барселона» находится в сложной ситуации из-за неопределенности с судьбой английского вингера Маркуса Рэшфорда.

28-летний игрок провел прошлый сезон в составе «блаугранас» на правах аренды. В 49 матчах команды он отличился 14 голами и 14 ассистами. Соглашение предусматривает опцию выкупа контракта за 30 млн евро. Рэшфорд не против остаться в «Барселоне», учитывая сложные отношения с руководством МЮ. Впрочем, боссы каталонского клуба не спешат выкупать игрока.

Ситуацию еще больше осложняет недавнее подписание за 70 млн евро Энтони Гордона, который является прямым конкурентом Рэшфорда по позиции.

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Маркус Рэшфорд Энтони Гордон Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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