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Лига чемпионов
06 июня 2026, 20:44 | Обновлено 06 июня 2026, 22:00
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Гвардиола объяснил, почему Барселона долго не может выиграть Лигу Чемпионов

Ключевую роль играют несколько факторов

06 июня 2026, 20:44 | Обновлено 06 июня 2026, 22:00
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Гвардиола объяснил, почему Барселона долго не может выиграть Лигу Чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола
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Бывший игрок и тренер «Барселоны» Пеп Гвардиола высказался по поводу того, что каталонцы уже долгое время не могут выиграть Лигу чемпионов.

«Чего не хватает «Барсе», чтобы выиграть Лигу чемпионов? Лига чемпионов – это турнир, который разрушает проекты, и я надеюсь, что это не касается «Барсы». Нельзя думать, что только потому, что ты не выиграл, все, что было построено, не имеет ценности. Чемпионат – это турнир, который обеспечивает стабильность и непрерывность. В Лиге чемпионов нужно дойти до решающих этапов в хорошей форме, без травм, а также огромное влияние оказывает судейство», – сказал специалист.

Гвардиола подчеркнул, что важное значение имеет атмосфера в команде. Игроки не должны считать сезон провальным, потому что они не дошли до финала Лиги чемпионов.

«Именно чемпионат является основой для оценки того, был ли сезон удачным или нет», – сказал он.

Последний раз «Барселона» выигрывала Лигу чемпионов в сезоне 2014/15, когда тренером был Луис Энрике. Тогда же каталонцы в последний раз играли в финале еврокубка.

Гвардиола тренировал «Барселону» с 2008 по 2012 год. За это время команда выиграла 14 трофеев, в том числе дважды Лигу чемпионов и трижды – Ла Лигу.

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Пеп Гвардиола Барселона Ла Лига Лига чемпионов чемпионат Испании по футболу
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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