Владелец Жироны принял решение о будущем клуба

Халдун Аль-Мубарак, руководитель City Football Group, которая владеет Жироной, убежден, что команда после вылета в Сегунду быстро вернется в Примеру.

Компания не планирует отказываться от испанского клуба.

«Мы вернем команду в Ла Лигу. Это просто вопрос времени. Лето будет непростым, но мы сделаем все, чтобы поскорее вернуться в элиту. Вылет в Сегунду – это большой удар, но мы вернемся».

«Жирона остается важным элементом для City Football Group», – сказал Аль-Мубарак.

В составе команды выступают украинцы Владислав Крапивцов, Виктор Цыганков и Владислав Ванат.