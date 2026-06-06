Владелец Жироны принял решение о будущем клуба
Аль-Мубарак уверен, что команда вернется в Ла Лигу
Халдун Аль-Мубарак, руководитель City Football Group, которая владеет Жироной, убежден, что команда после вылета в Сегунду быстро вернется в Примеру.
Компания не планирует отказываться от испанского клуба.
«Мы вернем команду в Ла Лигу. Это просто вопрос времени. Лето будет непростым, но мы сделаем все, чтобы поскорее вернуться в элиту. Вылет в Сегунду – это большой удар, но мы вернемся».
«Жирона остается важным элементом для City Football Group», – сказал Аль-Мубарак.
В составе команды выступают украинцы Владислав Крапивцов, Виктор Цыганков и Владислав Ванат.
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