Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. WTA 250 Хертогенбос. Жребий: с кем сыграют Ястремская и Снигур?
WTA
06 июня 2026, 23:10 | Обновлено 06 июня 2026, 23:40
123
0

WTA 250 Хертогенбос. Жребий: с кем сыграют Ястремская и Снигур?

Ястремская встретится с Сарой Бейлек, Снигур – с Паулой Бадосой

06 июня 2026, 23:10 | Обновлено 06 июня 2026, 23:40
123
0
WTA 250 Хертогенбос. Жребий: с кем сыграют Ястремская и Снигур?
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

6 июня состоялась жеребьевка травяного турнира WTA 250 в Хертогенбосе, Нидерланды.

Украину в одиночном разряде представят две теннисистки: Даяна Ястремская (WTA 45) и Дарья Снигур (WTA 93).

Ястремская в первом круге сыграет с представительницей Чехии, шестой сеяной Сарой Бейлек (WTA 35). Ранее Даяна ни разу не играла против Сары. В случае победы, в 1/8 финала украинка встретится либо с Джессикой Бузас Манейро (WTA 50), либо с Айлой Томлянович (WTA 100).

Снигур на старте соревнований сыграет с испанкой Паулой Бадосой (WTA 119), которая получила wild card от организаторов. Ранее Дарья не встречалась с испанкой. Если Снигур выйдет в 1/8 финала, то сыграет либо с первой сеяной Екатериной Александровой (WTA 14), либо с представительницей Венгрии Панной Удварди (WTA 59).

Матчи основной сетки в Хертогенбосе начнутся 8 июня. Действующей чемпионкой является Элизе Мертенс.

WTA 250 Хертогенбос. Трава, 1/16 финала

Даяна Ястремская – Сара Бейлек [6]
Джессика Бузас Манейро – Айла Томлянович

Дарья Снигур – Паула Бадоса [WC]
Екатерина Александрова [1] – Панна Удварди

По теме:
Стартовал сезон на траве. На пути к Уимблдону: календарь турниров
Ястремская – в спиcке. Квалифайеры, которые дошли до полуфинала Grand Slam
Калинина и Ястремская проиграли вторым сеяным в 1/8 финала Ролан Гаррос
WTA Хертогенбос Дарья Снигур Даяна Ястремская Паула Бадоса Сара Бейлек Элизе Мертенс
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вопрос решен. Металлист 1925 сменит название, известно, на какое
Футбол | 06 июня 2026, 20:22 7
Вопрос решен. Металлист 1925 сменит название, известно, на какое
Вопрос решен. Металлист 1925 сменит название, известно, на какое

С нового сезона клуб будет называться ФК «Харьков»

ВИДЕО. После финала РГ-2026 фанаты достали флаг рф. Стюарды отреагировали
Теннис | 06 июня 2026, 20:43 0
ВИДЕО. После финала РГ-2026 фанаты достали флаг рф. Стюарды отреагировали
ВИДЕО. После финала РГ-2026 фанаты достали флаг рф. Стюарды отреагировали

6 июня в решающем поединке Майя Хвалиньска в двух сетах уступила Мирре Андреевой

Источник раскрыл, какую зарплату Малиновский будет получать в Турции
Футбол | 06.06.2026, 08:55
Источник раскрыл, какую зарплату Малиновский будет получать в Турции
Источник раскрыл, какую зарплату Малиновский будет получать в Турции
Стала известна чемпионка Ролан Гаррос 2026
Теннис | 06.06.2026, 18:01
Стала известна чемпионка Ролан Гаррос 2026
Стала известна чемпионка Ролан Гаррос 2026
Бывший футболист сборной Украины поехал кланяться оккупантам в лнр
Футбол | 06.06.2026, 08:00
Бывший футболист сборной Украины поехал кланяться оккупантам в лнр
Бывший футболист сборной Украины поехал кланяться оккупантам в лнр
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Соболенко рассердилась после вылета с Ролан Гаррос
Соболенко рассердилась после вылета с Ролан Гаррос
05.06.2026, 06:12 3
Теннис
Костюк назвала причину поражения от Андреевой на Ролан Гаррос
Костюк назвала причину поражения от Андреевой на Ролан Гаррос
05.06.2026, 07:38 14
Теннис
Без болотного царства. Определена финальная пара Ролан Гаррос 2026 у женщин
Без болотного царства. Определена финальная пара Ролан Гаррос 2026 у женщин
04.06.2026, 20:36 23
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Шок для Шахтера. В Польше закрыли двери для горняков
ОФИЦИАЛЬНО. Шок для Шахтера. В Польше закрыли двери для горняков
06.06.2026, 12:36 159
Футбол
Динамо нашло усиление перед стартом в Лиге Европы. Состоялись переговоры
Динамо нашло усиление перед стартом в Лиге Европы. Состоялись переговоры
06.06.2026, 11:11 4
Футбол
Суркис нашел дорогого новичка для Динамо. Стала известна сумма зарплаты
Суркис нашел дорогого новичка для Динамо. Стала известна сумма зарплаты
05.06.2026, 07:07 15
Футбол
Костюк вызвала истерику в россии после матча с Андреевой
Костюк вызвала истерику в россии после матча с Андреевой
05.06.2026, 08:55 9
Теннис
Шаг до мечты. Украина проиграла Азербайджану в финале ЧЕ по мини-футболу
Шаг до мечты. Украина проиграла Азербайджану в финале ЧЕ по мини-футболу
04.06.2026, 22:35 40
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем