WTA 250 Хертогенбос. Жребий: с кем сыграют Ястремская и Снигур?

6 июня состоялась жеребьевка травяного турнира WTA 250 в Хертогенбосе, Нидерланды.

Украину в одиночном разряде представят две теннисистки: Даяна Ястремская (WTA 45) и Дарья Снигур (WTA 93).

Ястремская в первом круге сыграет с представительницей Чехии, шестой сеяной Сарой Бейлек (WTA 35). Ранее Даяна ни разу не играла против Сары. В случае победы, в 1/8 финала украинка встретится либо с Джессикой Бузас Манейро (WTA 50), либо с Айлой Томлянович (WTA 100).

Снигур на старте соревнований сыграет с испанкой Паулой Бадосой (WTA 119), которая получила wild card от организаторов. Ранее Дарья не встречалась с испанкой. Если Снигур выйдет в 1/8 финала, то сыграет либо с первой сеяной Екатериной Александровой (WTA 14), либо с представительницей Венгрии Панной Удварди (WTA 59).

Матчи основной сетки в Хертогенбосе начнутся 8 июня. Действующей чемпионкой является Элизе Мертенс.

WTA 250 Хертогенбос. Трава, 1/16 финала

Даяна Ястремская – Сара Бейлек [6]

Джессика Бузас Манейро – Айла Томлянович

Дарья Снигур – Паула Бадоса [WC]

Екатерина Александрова [1] – Панна Удварди