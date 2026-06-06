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06 июня 2026, 22:25 | Обновлено 06 июня 2026, 22:26
754
0

Экс-форвард Манчестер Юнайтед провалился в Мексике

Антони Марсьяль снова стал свободным агентом

06 июня 2026, 22:25 | Обновлено 06 июня 2026, 22:26
754
0
Экс-форвард Манчестер Юнайтед провалился в Мексике
Getty Images/Global Images Ukraine. Антони Марсьяль
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В сентябре прошлого года форвард АЕКа Антони Марсьяль подписал контракт с «Монтерреем» по схеме «2+1» и стал первым французом в истории мексиканского клуба.

Некогда обошедшийся «Манчестер Юнайтед» в 60 млн евро футболист не впечатлил коллектив из Северной Америки, забив всего один гол в 21 матче. В итоге было принято решение досрочно расторгнуть с ним контракт.

С 2015 по 2024 год Марсьяль играл за «красных дьяволов» и забил 90 голов в 317 поединках.

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Антони Марсьяль Монтеррей АЕК Афины Манчестер Юнайтед свободный агент чемпионат Мексики по футболу трансферы
Руслан Полищук Источник: Фабрицио Романо
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