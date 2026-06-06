Прогноз ESPN: Португалия и Бразилия рано вылетят, Испания выиграет ЧМ

Журналист ESPN Райан О`Хэнлон спрогнозировал результаты 103 матчей чемпионата мира по футболу 2026 года, не став рассматривать только спор за третье место. По его мнению, из грандов провалится только сборная Португалии, набрав три очка в группе.

Результаты 1/16 финала:

Корея – Канада – 1:2

Марокко – Нидерланды – 1:1 (Нидерланды победят по пенальти)

Германия – Парагвай – 2:0

Япония – Бразилия – 1:1 (Япония победит по пенальти)

Эквадор – Норвегия – 1:2

Франция – Швеция – 3:1

Мексика – Шотландия – 1:0

Англия – ДР Конго – 2:0

США – Кот-д`Ивуар – 2:1

Бельгия – Чехия – 2:1

Узбекистан – Хорватия – 0:1

Испания – Австрия – 3:1

Турция – Новая Зеландия – 2:0

Аргентина – Уругвай – 1:0

Колумбия – Сенегал – 1:1 (Колумбия победит по пенальти)

Швейцария – Иран – 0:1

1/8 финала

Франция – Германия – 2:1

Канада – Япония – 1:0

Норвегия – Нидерланды – 1:1 (Норвегия победит по пенальти)

Англия – Мексика – 1:0

Испания – Хорватия – 3:1

США – Бельгия – 2:1

Аргентина – Турция – 1:0

Колумбия – Иран – 2:0

1/4 финала

Франция – Канада – 2:0

Испания – США – 2:0

Норвегия – Англия – 1:0

Аргентина – Колумбия – 1:0

1/2 финала

Испания – Франция – 3:3 (Испания победит по пенальти)

Аргентина – Норвегия – 2:1

Финал

Испания – Аргентина – 2:1.