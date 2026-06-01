В топ-3 фаворитов ЧМ-2026 только европейские команды

11 июня стартует чемпионат мира по футболу, который пройдет в Канаде, США и Мексике. Впервые примут участие 48 сборных, но реальных претендентов на титул не так много.

Лучшие шансы на победу, согласно анализу Opta, имеют европейские сборные: Испания, Франция и Англия: 16,1%, 13% и 11,2% соответственно. Чуть хуже шансы у Аргентины, Португалии, Бразилии, Германии, Нидерландов и других участников.

Действующие чемпионы мира по футболу – аргентинцы. Четыре года назад в Катаре они по пенальти обыграли сборную Франции.