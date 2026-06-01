Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В топ-3 фаворитов ЧМ-2026 только европейские команды
Чемпионат мира
01 июня 2026, 20:46 | Обновлено 01 июня 2026, 21:00
418
0

В топ-3 фаворитов ЧМ-2026 только европейские команды

Лучшие шансы на победу, согласно анализу Opta, имеют европейские сборные

01 июня 2026, 20:46 | Обновлено 01 июня 2026, 21:00
418
0
В топ-3 фаворитов ЧМ-2026 только европейские команды
Getty Images/Global Images Ukraine

11 июня стартует чемпионат мира по футболу, который пройдет в Канаде, США и Мексике. Впервые примут участие 48 сборных, но реальных претендентов на титул не так много.

Лучшие шансы на победу, согласно анализу Opta, имеют европейские сборные: Испания, Франция и Англия: 16,1%, 13% и 11,2% соответственно. Чуть хуже шансы у Аргентины, Португалии, Бразилии, Германии, Нидерландов и других участников.

Действующие чемпионы мира по футболу – аргентинцы. Четыре года назад в Катаре они по пенальти обыграли сборную Франции.

По теме:
Линекер встал на защиту Арсенала: «ПСЖ иначе не победить»
ВИДЕО. Уступив 2:6, игроки сборной Панамы бросились делать фото с Неймаром
У экс-тренера сборной Англии рак четвертой стадии
сборная Испании по футболу сборная Англии по футболу сборная Франции по футболу ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: Opta
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
Бокс | 01 июня 2026, 08:25 5
В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном
В WBC вынесли решение о бою между Усиком и Верховеном

Сулейман считает, что на момент остановки боя был ничейный результат

Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Бокс | 01 июня 2026, 05:39 4
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен

Британец считает, что украинец одержит победу нокаутом

Сборная Украины узнала соперников по группе на ЧМ-2027 по хоккею
Хоккей | 01.06.2026, 15:33
Сборная Украины узнала соперников по группе на ЧМ-2027 по хоккею
Сборная Украины узнала соперников по группе на ЧМ-2027 по хоккею
Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом
Футбол | 01.06.2026, 10:31
Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом
Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом
Эксперт: «Суркис загнал себя в тупик из-за обещания Ярмоленко»
Футбол | 01.06.2026, 20:17
Эксперт: «Суркис загнал себя в тупик из-за обещания Ярмоленко»
Эксперт: «Суркис загнал себя в тупик из-за обещания Ярмоленко»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
Динамо планирует сделать громкий трансфер футболиста сборной Украины
31.05.2026, 08:23 13
Футбол
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
01.06.2026, 02:12 9
Бокс
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
31.05.2026, 20:29 227
Футбол
Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею
Третий год подряд. Определился первый финалист ЧМ по хоккею
30.05.2026, 19:59 8
Хоккей
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
ПСЖ – Арсенал – 1:1 (пен. 4:3). Финал Лиги чемпионов. Видео голов и обзор
30.05.2026, 23:01
Футбол
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
30.05.2026, 19:41 8
Футбол
Известно, сколько денег выиграл Милевский, поставив на бой Усик – Верховен
Известно, сколько денег выиграл Милевский, поставив на бой Усик – Верховен
01.06.2026, 03:02 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем