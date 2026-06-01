В топ-3 фаворитов ЧМ-2026 только европейские команды
Лучшие шансы на победу, согласно анализу Opta, имеют европейские сборные
11 июня стартует чемпионат мира по футболу, который пройдет в Канаде, США и Мексике. Впервые примут участие 48 сборных, но реальных претендентов на титул не так много.
Лучшие шансы на победу, согласно анализу Opta, имеют европейские сборные: Испания, Франция и Англия: 16,1%, 13% и 11,2% соответственно. Чуть хуже шансы у Аргентины, Португалии, Бразилии, Германии, Нидерландов и других участников.
Действующие чемпионы мира по футболу – аргентинцы. Четыре года назад в Катаре они по пенальти обыграли сборную Франции.
Who Will Win the 2026 FIFA World Cup?— Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 1, 2026
Forty-eight teams will battle it out for glory in North America, but who will win the tournament?
We asked the Opta supercomputer for its predictions before the tournament kicks off on 11 June. pic.twitter.com/nPyiTqnKpT
