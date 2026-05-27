ВИНИСИУС: «Испания — фаворит ЧМ. У них есть Ямаль, один из лучших в мире»

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор высказался о фаворитах предстоящего чемпионата мира.

«Испания в числе фаворитов на чемпионате мира, они выиграли Евро и у них есть Ямаль. Ламин – один из лучших в мире. Фанаты платят за билеты, чтобы увидеть таких игроков, как он», – сказал бразилец.

ЧМ-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. На групповом этапе Испания сыграет против сборных Кабо-Верде, Уругвая и Саудовской Аравии. Соперниками Бразилии по группе будут Марокко, Гаити и Шотландия.