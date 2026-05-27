  4. ВИНИСИУС: «Я хочу остаться здесь на всю жизнь, ведь это клуб моей мечты»
27 мая 2026, 10:47 | Обновлено 27 мая 2026, 10:49
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Лидер мадридского Реала Винисиус Жуниор откровенно рассказал о своем будущем. Бразилец признался, что хочет выступать за «сливочных» до конца жизни.

«Я никогда не представлял себя вне Реала. Я наслаждаюсь каждым мгновением, которое провожу здесь, ведь это клуб моей мечты. Я хочу остаться здесь на всю жизнь», – сказал Винисиус.

В нынешнем сезоне Винисиус Жуниор провел 53 матча за мадридский Реал во всех турнирных, забив 22 гола и отдав 10 результативных передач.

Олег Вахоцкий Источник: Фабрицио Романо
