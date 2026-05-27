ВИНИСИУС: «Я хочу остаться здесь на всю жизнь, ведь это клуб моей мечты»
Лидер Реала не планирует покидать клуб
Лидер мадридского Реала Винисиус Жуниор откровенно рассказал о своем будущем. Бразилец признался, что хочет выступать за «сливочных» до конца жизни.
«Я никогда не представлял себя вне Реала. Я наслаждаюсь каждым мгновением, которое провожу здесь, ведь это клуб моей мечты. Я хочу остаться здесь на всю жизнь», – сказал Винисиус.
В нынешнем сезоне Винисиус Жуниор провел 53 матча за мадридский Реал во всех турнирных, забив 22 гола и отдав 10 результативных передач.
🚨🤍 Vini Jr: “I never imagined myself away from Real Madrid. I make the most of every moment I’m here, because it’s the club of my dreams”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 27, 2026
“I want to stay here my WHOLE LIFE”, told CazeTv. pic.twitter.com/DOHzGAlctS
