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Чемпионат мира
06 июня 2026, 19:09 | Обновлено 06 июня 2026, 19:19
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Головная боль Скалони. Аргентина сообщила о потере перед ЧМ-2026

Защитник Леонардо Балерди попал в лазарет

06 июня 2026, 19:09 | Обновлено 06 июня 2026, 19:19
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Головная боль Скалони. Аргентина сообщила о потере перед ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Леонардо Балерди
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Сборная Аргентины по футболу сообщила о травме центрального защитника «Марселя» Леонардо Балерди за пять дней до старта чемпионата мира 2026 года.

На одной из командных тренировок Леонардо получил травму икроножной мышцы правой ноги.

Учитывая проблемы Балерди со здоровьем, сборная приняла решение отправить защитника на лечение. Главный тренер Лионель Скалони теперь должен найти ему замену, чтобы заявка Аргентины насчитывала 26 футболистов.

В сезоне 2025/26 Леонардо провел 36 матчей за французский «Марсель» (гол и ассист), являясь капитаном команды.

На ЧМ-2026 сборная Аргентины сыграет в группе J, где ее соперниками станут Алжир, Австрия и Иордания.

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сборная Аргентины по футболу Леонардо Балерди травма тренировка Марсель Лионель Скалони
Андрей Витренко Источник: X (Twitter)
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