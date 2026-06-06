Головная боль Скалони. Аргентина сообщила о потере перед ЧМ-2026

Сборная Аргентины по футболу сообщила о травме центрального защитника «Марселя» Леонардо Балерди за пять дней до старта чемпионата мира 2026 года.

На одной из командных тренировок Леонардо получил травму икроножной мышцы правой ноги.

Учитывая проблемы Балерди со здоровьем, сборная приняла решение отправить защитника на лечение. Главный тренер Лионель Скалони теперь должен найти ему замену, чтобы заявка Аргентины насчитывала 26 футболистов.

В сезоне 2025/26 Леонардо провел 36 матчей за французский «Марсель» (гол и ассист), являясь капитаном команды.

На ЧМ-2026 сборная Аргентины сыграет в группе J, где ее соперниками станут Алжир, Австрия и Иордания.