В Польше отказались организовывать матчи Шахтера в еврокубках

Президент «Вислы» (Краков) Ярослав Крулевский выступил с заявлением относительно предстоящих матчей донецкого «Шахтера» на домашнем стадионе краковского клуба.

«Горняки» проводили свои матчи в еврокубках на Городском стадионе им. Генрика Реймана из-за войны и сложной ситуации с безопасностью в Украине. Донецкий клуб инвестировал значительные средства в местную инфраструктуру, в частности, установил на арене одно из лучших покрытий в Польше.

Недавно Крулевский отмечал, что сотрудничество с украинским клубом приносит значительную пользу как «Висле», так и Кракову в целом. Однако теперь ситуация изменилась. После четырех сезонов в низших дивизионах команда вернулась в Экстракласу.

«После консультаций и конструктивных бесед с Наблюдательным советом клуба и официальных голосований мы приняли решение по двум важным для клуба вопросам. Операционная команда «Вислы» Краков не будет организовывать матчи «Вечистой» в рамках Экстракласы и не будет организовывать матчи «Шахтера» в рамках еврокубков. Я проинформировал оба клуба об этом решении. «Висла» Краков и ее команда после четырех сложных лет, а ранее после тяжелой борьбы за свое существование, должны сосредоточиться прежде всего на собственных делах», – отметил функционер.

Крулевский признал, что сотрудничество с другими клубами открывало перед «Вислой» много новых возможностей, однако интересы собственного клуба для него остаются приоритетом. По его словам, организация матчей еврокубков сопряжена с большим объемом работы, требует дополнительных сил и ресурсов, что в условиях выступлений в элите польского футбола является чрезвычайно сложной задачей. В этой ситуации дополнительные обязанности и продажа услуг другим субъектам, как отметил президент «Вислы», являются для клуба «бизнес-нерациональными».

«Никакие сентименты и личные связи не важнее клуба», – подчеркнул он.

Крулевский добавил, что «Шахтер» может и в дальнейшем договариваться об аренде стадиона с городскими властями, однако «Висла» в этом участвовать не будет. Также он отдельно отметил, что «горняки» в таком случае должны будут обеспечить качество газона на соответствующем уровне, «чтобы крупнейший клиент стадиона мог реализовывать свою спортивную миссию должным образом».