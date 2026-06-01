«Кому вы проиграли?» Легенда сборной Польши взорвался после игры с Украиной
Томашевский – о матче во Вроцлаве
После поражения сборной Польши от Украины (0:2) в товарищеском матче резкую критику в адрес национальной команды высказал легендарный вратарь поляков Ян Томашевски.
«Мне обидно это говорить, но это правда. С матча с Албанией мы играем все хуже и хуже с этим тренерским штабом.
Играя против такой сборной, как Украина, выставлять одного опорного полузащитника – это футбольное самоубийство. Сначала нужно думать об обороне.
Я не доверяю Булке. Нужны опыт и спокойствие. В нынешней ситуации даже присутствие Щенсного могло бы помочь команде. Это не команда, а стадо игроков. Кому проиграли? У нас нет ядра, нет структуры», – подытожил Томашевски.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
