«Кому вы проиграли?» Легенда сборной Польши взорвался после игры с Украиной

После поражения сборной Польши от Украины (0:2) в товарищеском матче резкую критику в адрес национальной команды высказал легендарный вратарь поляков Ян Томашевски.

«Мне обидно это говорить, но это правда. С матча с Албанией мы играем все хуже и хуже с этим тренерским штабом.

Играя против такой сборной, как Украина, выставлять одного опорного полузащитника – это футбольное самоубийство. Сначала нужно думать об обороне.

Я не доверяю Булке. Нужны опыт и спокойствие. В нынешней ситуации даже присутствие Щенсного могло бы помочь команде. Это не команда, а стадо игроков. Кому проиграли? У нас нет ядра, нет структуры», – подытожил Томашевски.