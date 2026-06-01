Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Кому вы проиграли?» Легенда сборной Польши взорвался после игры с Украиной
Сборная УКРАИНЫ
01 июня 2026, 19:48 | Обновлено 01 июня 2026, 20:12
2207
1

«Кому вы проиграли?» Легенда сборной Польши взорвался после игры с Украиной

Томашевский – о матче во Вроцлаве

01 июня 2026, 19:48 | Обновлено 01 июня 2026, 20:12
2207
1 Comments
«Кому вы проиграли?» Легенда сборной Польши взорвался после игры с Украиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Польша - Украина

После поражения сборной Польши от Украины (0:2) в товарищеском матче резкую критику в адрес национальной команды высказал легендарный вратарь поляков Ян Томашевски.

«Мне обидно это говорить, но это правда. С матча с Албанией мы играем все хуже и хуже с этим тренерским штабом.

Играя против такой сборной, как Украина, выставлять одного опорного полузащитника – это футбольное самоубийство. Сначала нужно думать об обороне.

Я не доверяю Булке. Нужны опыт и спокойствие. В нынешней ситуации даже присутствие Щенсного могло бы помочь команде. Это не команда, а стадо игроков. Кому проиграли? У нас нет ядра, нет структуры», – подытожил Томашевски.

По теме:
ФОТО. Жена Забарного растрогала сеть после победы в Лиге чемпионов
«Нет совковых привычек». Эксперт – о разнице между Мальдерой и Ребровым
Анатолий ТРУБИН: «Заехали на заправку – цены в гривнах. Такая радость»
товарищеские матчи сборная Украины по футболу сборная Польши по футболу Польша - Украина
Дмитрий Олийченко Источник: Sport.pl
Оцените материал
(50)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Одна буква вызвала громкий скандал вокруг Яремчука
Футбол | 01 июня 2026, 20:28 0
Одна буква вызвала громкий скандал вокруг Яремчука
Одна буква вызвала громкий скандал вокруг Яремчука

Яремчук засветил русскоязычный интерфейс телефона

Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом
Футбол | 01 июня 2026, 10:31 16
Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом
Левандовски объяснил поражение от Украины. Нападающий вышел с протестом

Звездный голеадор категорически не согласился с результатом матча

Во Франции вынесли вердикт Забарному после финала Лиги чемпионов
Футбол | 01.06.2026, 04:32
Во Франции вынесли вердикт Забарному после финала Лиги чемпионов
Во Франции вынесли вердикт Забарному после финала Лиги чемпионов
Известно, когда Костюк и Свитолина проведут матч 1/4 финала Ролан Гаррос
Теннис | 01.06.2026, 17:09
Известно, когда Костюк и Свитолина проведут матч 1/4 финала Ролан Гаррос
Известно, когда Костюк и Свитолина проведут матч 1/4 финала Ролан Гаррос
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
Бокс | 01.06.2026, 02:12
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
Сауль Альварес объявил, сколько раундов Усик проиграл Верховену
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Легендарный? Це той легендарний довбой..б, який топив за ЧС в папуассії і розповідав, що "спорт внє палітікі", а в Україні "гражданская вайна"? Та пішов він на..й цей уєб..н легендарний. 
Ответить
+2
Популярные новости
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
01.06.2026, 11:42 6
Футбол
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
Фантастический дебют. Украина в товарищеском матче победила Польшу
31.05.2026, 20:29 227
Футбол
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Итоговые таблицы: определен соперник Украины
ЧЕ-2026 по мини-футболу. Итоговые таблицы: определен соперник Украины
31.05.2026, 06:23 1
Футбол
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
Кличко предупредил Усика. WBC вынесла официальное решение украинцу
01.06.2026, 09:47 1
Бокс
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
Судья допустил результативную ошибку в финале Лиги чемпионов
30.05.2026, 19:41 8
Футбол
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
01.06.2026, 03:44
Бокс
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
Дерек Чисора открыто назвал победителя реванша Усик – Верховен
01.06.2026, 05:39 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем