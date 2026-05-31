Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением

После поражения сборной Польши от Украины (0:2) в товарищеском матче главный тренер поляков Ян Урбан прокомментировал ситуацию, возникшую после финального свистка.

Наставник не обменялся традиционным рукопожатием с тренером сборной Украины Андреа Мальдерой, который в этот момент праздновал победу со своими игроками.

«Нет, это нормальная ситуация. Он просто праздновал вместе с командой. Я уверен, что он не имел в виду ничего плохого. Сначала был арбитр, потом я пошел поблагодарить своих игроков, а когда вернулся – момент уже миновал», – пояснил Урбан.

Напомним, Украина одержала победу над Польшей благодаря голам Яремчука и Ярмоленко.