Мальдера не пожал руку тренеру Польши – тот выступил с заявлением
После поражения сборной Польши от Украины (0:2) в товарищеском матче главный тренер поляков Ян Урбан прокомментировал ситуацию, возникшую после финального свистка.
Наставник не обменялся традиционным рукопожатием с тренером сборной Украины Андреа Мальдерой, который в этот момент праздновал победу со своими игроками.
«Нет, это нормальная ситуация. Он просто праздновал вместе с командой. Я уверен, что он не имел в виду ничего плохого. Сначала был арбитр, потом я пошел поблагодарить своих игроков, а когда вернулся – момент уже миновал», – пояснил Урбан.
Напомним, Украина одержала победу над Польшей благодаря голам Яремчука и Ярмоленко.
