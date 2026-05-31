В Польше разразился скандал из-за судейства в матче против Украины

В воскресенье, 31 мая, сборная Украины одержала победу над Польшей в товарищеском матче, который состоялся во Вроцлаве. Для Андреа Мальдеры эта встреча стала дебютной на посту главного тренера «сине-желтых».

Украинская команда праздновала успех со счетом 2:0 благодаря голам Романа Яремчука и Андрея Ярмоленко.

После финального свистка в польских СМИ не обошлось без критики в адрес арбитра. В частности, журналист Томаш Урбан выразил непонимание в связи с решением судейской бригады в одном из эпизодов матча.

«Не скажу, что это имело решающее значение, но если есть VAR и при этом не назначается пенальти за фол на Кендзоре, то я уже ничего не понимаю», – написал Урбан.

В первом тайме Ярмоленко сбил Кендзору в штрафной площади, но момент был проигнорирован арбитром.

Напомним, победа над Польшей стала первой для Украины под руководством Мальдеры. Следующий контрольный матч «сине-желтые» проведут 7 июня против Дании.