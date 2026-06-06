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06 июня 2026, 16:43 | Обновлено 06 июня 2026, 16:53
652
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ФОТО. Брэд Питт присутстсвует на финальном матче Ролан Гаррос

Известный актер посетил поединок Майя Хвалиньска – Мирра Андреева

06 июня 2026, 16:43 | Обновлено 06 июня 2026, 16:53
652
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ФОТО. Брэд Питт присутстсвует на финальном матче Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Брэд Питт
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Всемирно известный американский актер и продюсер Брэд Питт посетил финальный поединок в женском одиночном разряде на Открытом чемпионате Франции 2026.

Питт был замечен на корте имени Филиппа Шатрие со своей девушкой Инес де Рамон, где играют Майя Хвалиньска (Польша, WTA 114) и Мирра Андреева (WTA 8).

Победительница матча выиграет трофей мейджора в Париже и заберет чек на €2 800 000.

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Брэд Питт Майя Хвалиньска Мирра Андреева Ролан Гаррос 2026 фото
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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