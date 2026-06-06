ФОТО. Брэд Питт присутстсвует на финальном матче Ролан Гаррос

Всемирно известный американский актер и продюсер Брэд Питт посетил финальный поединок в женском одиночном разряде на Открытом чемпионате Франции 2026.

Питт был замечен на корте имени Филиппа Шатрие со своей девушкой Инес де Рамон, где играют Майя Хвалиньска (Польша, WTA 114) и Мирра Андреева (WTA 8).

Победительница матча выиграет трофей мейджора в Париже и заберет чек на €2 800 000.