Другие новости06 июня 2026, 16:43 | Обновлено 06 июня 2026, 16:53
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ФОТО. Брэд Питт присутстсвует на финальном матче Ролан Гаррос
Известный актер посетил поединок Майя Хвалиньска – Мирра Андреева
06 июня 2026, 16:43 | Обновлено 06 июня 2026, 16:53
652
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Всемирно известный американский актер и продюсер Брэд Питт посетил финальный поединок в женском одиночном разряде на Открытом чемпионате Франции 2026.
Питт был замечен на корте имени Филиппа Шатрие со своей девушкой Инес де Рамон, где играют Майя Хвалиньска (Польша, WTA 114) и Мирра Андреева (WTA 8).
Победительница матча выиграет трофей мейджора в Париже и заберет чек на €2 800 000.
Look who's here! 👋#RolandGarros pic.twitter.com/qkJKCBRJbc— Roland-Garros (@rolandgarros) June 6, 2026
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