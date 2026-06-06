Экс-игрок африканской сборной был найден мертвым. Ему было 34 года
Иронду Мусаву-Кинг покинул этот мир
Бывший центральный защитник сборной Габона Иронду Мусаву-Кинг умер в возрасте 34 лет.
По информации источника, футболиста обнаружили мертвым утром позади дома в его родном городе Либревиль.
Профессиональную карьеру Иронду завершил летом 2022 года после выступлений за индийский клуб «Бенгалуру».
За свою карьеру Мусаву-Кинг успел поиграть за «Лорьян», «Тулузу», «Ле-Ман», «Булонь», «Кан» (все – Франция) и «Санкт-Галлен» (Швейцария).
Также были переходы в «Гранаду» (Испания) и «Удинезе» (Италия), однако сыграть за эти клубы он так и не сумел ни одного матча.
За национальную сборную Мусаву-Кинг выступал нечасто, проведя всего 13 матчей после дебюта в 2013 году.
L'international gabonais Yrondu Musavu-King, Toulousain lors de la saison 2016-2017, s’est éteint à l’âge de 34 ans.— Toulouse FC (@ToulouseFC) June 6, 2026
Le Toulouse Football Club adresse son soutien et ses sincères condoléances à sa famille et ses proches 🕊️🖤 pic.twitter.com/45kVwQJLh1
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