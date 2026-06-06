Экс-игрок африканской сборной был найден мертвым. Ему было 34 года

Бывший центральный защитник сборной Габона Иронду Мусаву-Кинг умер в возрасте 34 лет.

По информации источника, футболиста обнаружили мертвым утром позади дома в его родном городе Либревиль.

Профессиональную карьеру Иронду завершил летом 2022 года после выступлений за индийский клуб «Бенгалуру».

За свою карьеру Мусаву-Кинг успел поиграть за «Лорьян», «Тулузу», «Ле-Ман», «Булонь», «Кан» (все – Франция) и «Санкт-Галлен» (Швейцария).

Также были переходы в «Гранаду» (Испания) и «Удинезе» (Италия), однако сыграть за эти клубы он так и не сумел ни одного матча.

За национальную сборную Мусаву-Кинг выступал нечасто, проведя всего 13 матчей после дебюта в 2013 году.