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06 июня 2026, 17:57 | Обновлено 06 июня 2026, 18:01
339
0

Экс-игрок африканской сборной был найден мертвым. Ему было 34 года

Иронду Мусаву-Кинг покинул этот мир

06 июня 2026, 17:57 | Обновлено 06 июня 2026, 18:01
339
0
Экс-игрок африканской сборной был найден мертвым. Ему было 34 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Иронду Мусаву-Кінг
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Бывший центральный защитник сборной Габона Иронду Мусаву-Кинг умер в возрасте 34 лет.

По информации источника, футболиста обнаружили мертвым утром позади дома в его родном городе Либревиль.

Профессиональную карьеру Иронду завершил летом 2022 года после выступлений за индийский клуб «Бенгалуру».

За свою карьеру Мусаву-Кинг успел поиграть за «Лорьян», «Тулузу», «Ле-Ман», «Булонь», «Кан» (все – Франция) и «Санкт-Галлен» (Швейцария).

Также были переходы в «Гранаду» (Испания) и «Удинезе» (Италия), однако сыграть за эти клубы он так и не сумел ни одного матча.

За национальную сборную Мусаву-Кинг выступал нечасто, проведя всего 13 матчей после дебюта в 2013 году.

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сборная Габона по футболу смерть
Андрей Витренко Источник: ESPN
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