Боролся за жизнь. В возрасте 33 лет скончался бывший игрок сборной Греции
Страшная авария стала причиной гибели Мариоса Иконому
Бывший футболист сборной Греции Мариос Иконому скончался в больнице после трагической дорожной аварии.
23 мая Мариос, управляя мотоциклом, попал в ДТП в городе Янина (Греция). Транспорт экс-футболиста столкнулось с автомобилем неподалёку от больницы.
Мариоса Иконому госпитализировали с места аварии в критическом состоянии, после чего врачи провели экстренную операцию, чтобы спасти ему жизнь.
Хирургическое вмешательство было направлено на снижение внутричерепного давления. После завершения операции Иконому находился в состоянии искусственной комы.
Несмотря на все усилия медиков, спасти бывшего защитника не удалось. В первый день лета Мариос скончался из-за многочисленных травм головного мозга.
Повесил бутсы на гвоздь Мариос летом 2024 года после одного сезона в «Панетоликосе». На протяжении своей карьеры защитник защищал цвета таких клубов: «Болонья», «Сампдория», «Кальяри», СПАЛ, «Бари» (все – Италия), «Копенгаген» (Дания), АЕК и ПАС (оба – Греция).
Также Иконом имел на счету шесть сыгранных матчей за сборную Греции, за которую дебютировал в 2016 году.
On behalf of the European football community, we are deeply saddened by the passing of former Greece international Marios Oikonomou at the age of 33.— UEFA (@UEFA) June 1, 2026
Oikonomou earned six caps for Greece and enjoyed a distinguished career in Italy with clubs including Bologna, Cagliari, Bari,… pic.twitter.com/oHIvAmVfCd
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