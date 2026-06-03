Боролся за жизнь. В возрасте 33 лет скончался бывший игрок сборной Греции

Бывший футболист сборной Греции Мариос Иконому скончался в больнице после трагической дорожной аварии.

23 мая Мариос, управляя мотоциклом, попал в ДТП в городе Янина (Греция). Транспорт экс-футболиста столкнулось с автомобилем неподалёку от больницы.

Мариоса Иконому госпитализировали с места аварии в критическом состоянии, после чего врачи провели экстренную операцию, чтобы спасти ему жизнь.

Хирургическое вмешательство было направлено на снижение внутричерепного давления. После завершения операции Иконому находился в состоянии искусственной комы.

Несмотря на все усилия медиков, спасти бывшего защитника не удалось. В первый день лета Мариос скончался из-за многочисленных травм головного мозга.

Повесил бутсы на гвоздь Мариос летом 2024 года после одного сезона в «Панетоликосе». На протяжении своей карьеры защитник защищал цвета таких клубов: «Болонья», «Сампдория», «Кальяри», СПАЛ, «Бари» (все – Италия), «Копенгаген» (Дания), АЕК и ПАС (оба – Греция).

Также Иконом имел на счету шесть сыгранных матчей за сборную Греции, за которую дебютировал в 2016 году.