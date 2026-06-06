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  4. РОМАНЧУК: «Ярмоленко? Приятно играть вместе с легендой украинского футбола»
Сборная УКРАИНЫ
06 июня 2026, 17:55 |
123
0

РОМАНЧУК: «Ярмоленко? Приятно играть вместе с легендой украинского футбола»

Александр хочет брать пример с ветеранов сборной

06 июня 2026, 17:55 |
123
0
РОМАНЧУК: «Ярмоленко? Приятно играть вместе с легендой украинского футбола»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Романчук
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Дебютант сборной Украины Александр Романчук высказался об Андрее Ярмоленко.

Нападающий киевского «Динамо» вернулся в национальную команду спустя более года после последнего вызова. Романчук признался, что очень хочет познакомиться с Ярмоленко и другими опытными игроками сборной.

«Мы с ним еще не знакомы, но скоро познакомимся. Мне приятно, что я еще попал в сборную в то время, когда в раздевалке и на поле есть такие легенды украинского футбола. Прежде всего, это интересно взять с него пример. Для меня, как для плюс-минус еще молодого футболиста, посмотреть, как он ведет себя в раздевалке, послушать его мотивационные слова, как он относится к тренировочному процессу, это будет очень-очень интересно, взять что-то из этого», – отметил Александр.

Романчук является воспитанником киевского «Динамо». Он дебютировал за сборную в матче с Польшей.

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Александр Романчук (1999) Андрей Ярмоленко сборная Украины по футболу
Андрей Плыгун Источник: Трендец
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