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Украина. Первая лига
06 июня 2026, 15:47 |
136
0

Экс-защитник Кудровки с травмой остался без нового контракта

У бывшего игрока двух клубов УПЛ 30 июня истекает контракт с «Металургом»

06 июня 2026, 15:47 |
136
0
Экс-защитник Кудровки с травмой остался без нового контракта
ФК Металлург. Иван Мамросенко
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Центральный защитник Иван Мамросенко пока не знает, где будет играть в следующем сезоне. О своей ситуации 26-летний футболист рассказал корреспонденту Sport.ua.

– Контракт с «Металлургом» истекает, но я еще ни с кем не разговаривал о продолжении, – сказал Мамросенко. – Надо учитывать и серьезную травму колена, которую получил в апреле в матче с «Ингульцом». В настоящее время восстанавливаюсь.

– Что говорят врачи? Сколько времени потребуется на восстановление?

– О точных сроках не могу сказать. Операцию провели только через месяц. Только в августе начну бегать.

Иван Мамросенко делал первые шаги в футболе в школе запорожского «Металлурга», затем продолжил обучение в столичном РВУФК и одесском «Черноморце». На профессиональном уровне играл за юниорскую команду «Ворсклы», а также ФК «Мариуполь» (в его составе в октябре 2020-го дебютировал в УПЛ), ФСК «Мариуполь» и «Кудровку», с которой вышел в Премьер-лигу и провел 8 матчей в элите. В марте этого года Мамросенко перешел в «Металлург», успев сыграть за него 5 матчей в Первой лиге.

Запорожский клуб по итогам сезона занял последнее место в чемпионате и выбыл во Вторую лигу.

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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