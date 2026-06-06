Экс-защитник Кудровки с травмой остался без нового контракта
У бывшего игрока двух клубов УПЛ 30 июня истекает контракт с «Металургом»
Центральный защитник Иван Мамросенко пока не знает, где будет играть в следующем сезоне. О своей ситуации 26-летний футболист рассказал корреспонденту Sport.ua.
– Контракт с «Металлургом» истекает, но я еще ни с кем не разговаривал о продолжении, – сказал Мамросенко. – Надо учитывать и серьезную травму колена, которую получил в апреле в матче с «Ингульцом». В настоящее время восстанавливаюсь.
– Что говорят врачи? Сколько времени потребуется на восстановление?
– О точных сроках не могу сказать. Операцию провели только через месяц. Только в августе начну бегать.
Иван Мамросенко делал первые шаги в футболе в школе запорожского «Металлурга», затем продолжил обучение в столичном РВУФК и одесском «Черноморце». На профессиональном уровне играл за юниорскую команду «Ворсклы», а также ФК «Мариуполь» (в его составе в октябре 2020-го дебютировал в УПЛ), ФСК «Мариуполь» и «Кудровку», с которой вышел в Премьер-лигу и провел 8 матчей в элите. В марте этого года Мамросенко перешел в «Металлург», успев сыграть за него 5 матчей в Первой лиге.
Запорожский клуб по итогам сезона занял последнее место в чемпионате и выбыл во Вторую лигу.
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