Критика подействовала. ФИФА скорректировала правила для болельщиков на ЧМ
На стадион можно будет приходить с бутылкой воды
ФИФА столкнулась с критикой со стороны болельщиков из-за того, что запретила приносить любые бутылки с жидкостями на стадион в целях безопасности.
Главным упреком стало то, что в Мексике и на юге США летом высокая температура воздуха, что может негативно сказываться на здоровье.
После этого ФИФА внесла изменения в первоначальные правила. В организации сообщили, что все болельщики смогут пронести на любой матч чемпионата мира одну мягкую пластиковую бутылку воды объемом 20 унций (590 мл), фабрично запечатанную и одноразовую.
В то же время операционный директор ФИФА ЧМ-2026 Хаймо Ширги добавил, что болельщикам не разрешат приносить жесткие многоразовые бутылки по соображениям безопасности.
Чемпионат мира начнется 11 июня матчем между Мексикой и Южной Африкой. Это повторение первого матча турнира 2010 года. Финал запланирован на 19 июля.
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