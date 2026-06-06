Критика подействовала. ФИФА скорректировала правила для болельщиков на ЧМ

ФИФА столкнулась с критикой со стороны болельщиков из-за того, что запретила приносить любые бутылки с жидкостями на стадион в целях безопасности.

Главным упреком стало то, что в Мексике и на юге США летом высокая температура воздуха, что может негативно сказываться на здоровье.

После этого ФИФА внесла изменения в первоначальные правила. В организации сообщили, что все болельщики смогут пронести на любой матч чемпионата мира одну мягкую пластиковую бутылку воды объемом 20 унций (590 мл), фабрично запечатанную и одноразовую.

В то же время операционный директор ФИФА ЧМ-2026 Хаймо Ширги добавил, что болельщикам не разрешат приносить жесткие многоразовые бутылки по соображениям безопасности.

Чемпионат мира начнется 11 июня матчем между Мексикой и Южной Африкой. Это повторение первого матча турнира 2010 года. Финал запланирован на 19 июля.