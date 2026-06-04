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  4. От бутылок до вувузел. ФИФА запретила ряд предметов на стадионах ЧМ
Чемпионат мира
04 июня 2026, 23:23 |
203
0

От бутылок до вувузел. ФИФА запретила ряд предметов на стадионах ЧМ

В новом кодексе поведения на стадионах много ограничений

04 июня 2026, 23:23 |
203
0
От бутылок до вувузел. ФИФА запретила ряд предметов на стадионах ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Фанатам футбола, которые планируют создавать атмосферу на матчах чемпионата мира, придется смириться с рядом запретов.

ФИФА запретила вувузелы, свистки, воздушные сирены и другие слишком громкие устройства для создания шума на стадионах в США, Канаде и Мексике.

Вувузела – это длинный пластиковый рожок, который является традиционным для матчей в Южной Африке и стал мировым символом ЧМ-2010. В то же время его часто критиковали из-за монотонного гула, который сравнивают с роем пчел.

Под запрет также попали инструменты, излучающие лазерные лучи, лазерные указки или подобное излучение.

ФИФА также запретила вносить на стадионы многоразовые бутылки для воды, чашки, банки и жестяные банки, чтобы предотвратить риск травм в случае их бросания на поле.

В списке ограничений указано, что боди-арт и татуировки не считаются одеждой. Запрещены также оголение или действия, демонстрирующие интимные части тела.

Посетителям, нарушающим правила, может быть отказано во входе или они могут быть удалены со стадиона.

Расширенный чемпионат мира с 48 командами, который примут США, Канада и Мексика, пройдет с 11 июня по 19 июля. Мексика откроет турнир матчем против Южной Африки 11 июня.

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ФИФА ЧМ-2026 по футболу болельщики
Иван Чирко Источник: ФИФА
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