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  4. Трубин выбрал новый клуб, ради которого покинет Бенфику
Англия
06 июня 2026, 20:02 |
1927
1

Трубин выбрал новый клуб, ради которого покинет Бенфику

Вратарь готов к переходу в «Тоттенхэм»

06 июня 2026, 20:02 |
1927
1 Comments
Трубин выбрал новый клуб, ради которого покинет Бенфику
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин
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Лондонский «Тоттенхэм» намерен приобрести украинского вратаря Анатолия Трубина.

По информации источника, Трубин положительно относится к возможному переходу в английскую Премьер-лигу и уже дал понять о готовности к трансферу в лондонский клуб.

В «Тоттенхэме» новый тренерский штаб рассматривает усиление позиции вратаря как один из приоритетов. В частности, идея конкуренции за место №1 активно продвигается в структуре клуба.

Напомним, Трубин перешел в «Бенфику» из «Шахтера» в 2023 году за 10 миллионов евро плюс бонусы. Его контракт действует до 2028 года, а сумма отступных составляет 100 миллионов евро.

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Тоттенхэм Бенфика трансферы чемпионат Португалии по футболу трансферы АПЛ Анатолий Трубин
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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Комментарии 1
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А этот гусь радый стараться,сплетни штампует как конвейер...никакому ИИ за ним не угнаться.Видимо,за это и держат в штате.
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