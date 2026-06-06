Трубин выбрал новый клуб, ради которого покинет Бенфику
Вратарь готов к переходу в «Тоттенхэм»
Лондонский «Тоттенхэм» намерен приобрести украинского вратаря Анатолия Трубина.
По информации источника, Трубин положительно относится к возможному переходу в английскую Премьер-лигу и уже дал понять о готовности к трансферу в лондонский клуб.
В «Тоттенхэме» новый тренерский штаб рассматривает усиление позиции вратаря как один из приоритетов. В частности, идея конкуренции за место №1 активно продвигается в структуре клуба.
Напомним, Трубин перешел в «Бенфику» из «Шахтера» в 2023 году за 10 миллионов евро плюс бонусы. Его контракт действует до 2028 года, а сумма отступных составляет 100 миллионов евро.
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