Трубин выбрал новый клуб, ради которого покинет Бенфику

Лондонский «Тоттенхэм» намерен приобрести украинского вратаря Анатолия Трубина.

По информации источника, Трубин положительно относится к возможному переходу в английскую Премьер-лигу и уже дал понять о готовности к трансферу в лондонский клуб.

В «Тоттенхэме» новый тренерский штаб рассматривает усиление позиции вратаря как один из приоритетов. В частности, идея конкуренции за место №1 активно продвигается в структуре клуба.

Напомним, Трубин перешел в «Бенфику» из «Шахтера» в 2023 году за 10 миллионов евро плюс бонусы. Его контракт действует до 2028 года, а сумма отступных составляет 100 миллионов евро.