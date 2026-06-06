Бенфика определилась с ценой, которую придется заплатить за Трубина

Голкипер португальской «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин может сменить клуб во время летнего трансферного окна и перебраться в чемпионат Англии.

В услугах 24-летнего футболиста заинтересован «Тоттенхэм», который рискует остаться без своего первого номера Гульельмо Викарио – итальянец решил продолжить карьеру в Серии А.

По информации источника, лиссабонский клуб готов рассмотреть трансфер украинца при условии, если получит предложение в размере 40 миллионов евро.

Трубин выступает в чемпионате Португалии с августа 2023 года. В составе «Бенфики» кипер провел 149 матчей, пропустил 144 гола и 59 раз сохранял свои ворота в неприкосновенности.

Контракт вратаря истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет 28 миллионов евро.