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Португалия
06 июня 2026, 10:10 | Обновлено 06 июня 2026, 11:15
1558
0

Бенфика определилась с ценой, которую придется заплатить за Трубина

Голкипер сборной Украины может покинуть лиссабонский клуб и перебраться в «Тоттенхэм»

06 июня 2026, 10:10 | Обновлено 06 июня 2026, 11:15
1558
0
Бенфика определилась с ценой, которую придется заплатить за Трубина
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин
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Голкипер португальской «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин может сменить клуб во время летнего трансферного окна и перебраться в чемпионат Англии.

В услугах 24-летнего футболиста заинтересован «Тоттенхэм», который рискует остаться без своего первого номера Гульельмо Викарио – итальянец решил продолжить карьеру в Серии А.

По информации источника, лиссабонский клуб готов рассмотреть трансфер украинца при условии, если получит предложение в размере 40 миллионов евро.

Трубин выступает в чемпионате Португалии с августа 2023 года. В составе «Бенфики» кипер провел 149 матчей, пропустил 144 гола и 59 раз сохранял свои ворота в неприкосновенности.

Контракт вратаря истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет 28 миллионов евро.

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чемпионат Португалии по футболу Бенфика Анатолий Трубин Тоттенхэм трансферы трансферы АПЛ
Николай Тытюк Источник
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