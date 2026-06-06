Один из ключевых игроков Левого Берега заинтересовал клубы Премьер-лиги

Фланговый полузащитник киевского «Левого Берега» Назарий Воробчак может покинуть клуб после завершения сезона и продолжить карьеру в Премьер-лиге.

В услугах 26-летнего футболиста заинтересованы ровенский «Верес» и киевская «Оболонь», ранее интерес к украинцу проявляла «Александрия» – соперник «аистов» в переходных матчах.

Контракт полузащитника истекает в июне, однако в соглашении прописана опция пролонгации еще на один год. Будущее Воробчака будет зависеть от результатов плей-офф.

В первой игре, которая состоялась 5 июня, «Левый Берег» и «Александрия» обменялись результативными ударами, но не сумели определить победителя, сыграв вничью – 1:1.

В нынешнем сезоне Воробчак провел 32 матча, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи. Трансферная стоимость игрока составляет 200 тысяч евро.