Источник: Трабзонспор поставил ультиматум Цыганкову и Жироне
Турецкий клуб пытается подписать украинского вингера
Турецкий «Трабзонспор» поставил ультиматум «Жироне» и ее украинскому винггеру Виктору Цыганкову, которого пытается подписать.
Как сообщает Fotomac, клуб из Трабзона предложил за 28-летнего игрока «бело-красных» 10 млн евро. Руководство «Трабзонспора» пытается поскорее закрыть трансфер украинца.
Однако в турецком клубе уже проинформировали «Жирону» и самого игрока, что если это предложение будет отклонено, они переключатся на другие варианты усиления команды.
Сообщалось, что Цыганков достиг договоренности о переходе в известный клуб.
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