Источник: Трабзонспор поставил ультиматум Цыганкову и Жироне

Турецкий «Трабзонспор» поставил ультиматум «Жироне» и ее украинскому винггеру Виктору Цыганкову, которого пытается подписать.

Как сообщает Fotomac, клуб из Трабзона предложил за 28-летнего игрока «бело-красных» 10 млн евро. Руководство «Трабзонспора» пытается поскорее закрыть трансфер украинца.

Однако в турецком клубе уже проинформировали «Жирону» и самого игрока, что если это предложение будет отклонено, они переключатся на другие варианты усиления команды.

Сообщалось, что Цыганков достиг договоренности о переходе в известный клуб.