Это возрождение? У клуба ФК Полтава – новый собственник
Клуб, ранее прекративший выступления, возглавил бизнесмен Артур Кобзарь
В Полтаве появились признаки возможного возрождения ФК Полтава, который прекратил выступления на профессиональном уровне в 2018 году (не путать со СК Полтава, который вылетел из УПЛ в Первую лигу).
Согласно данным открытых реестров, у клуба сменился владелец. Новым владельцем ФК Полтава стал местный бизнесмен Артур Кобзарь.
На данный момент официальной информации о возвращении команды в футбольные соревнования нет. В то же время изменения в структуре собственности могут свидетельствовать о подготовке к возобновлению деятельности клуба.
Также среди болельщиков и местного футбольного сообщества обсуждается версия, что юридическое лицо ФК Полтава может быть использовано в качестве базы для потенциального проекта Ворскла-1955 с целью возрождения знаменитого клуба. Однако подтверждения этой информации на данный момент нет.
ФК Полтава был основан в 2007 году и выступал в Первой лиге Украины. В 2018 году клуб получил право на участие в УПЛ, однако затем отказался от выступлений в Премьер-лиге и прекратил существование на профессиональном уровне.
Регистрационные данные ФК Полтава
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