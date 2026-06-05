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Украина. Первая лига
05 июня 2026, 23:43 | Обновлено 06 июня 2026, 00:02
611
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Это возрождение? У клуба ФК Полтава – новый собственник

Клуб, ранее прекративший выступления, возглавил бизнесмен Артур Кобзарь

05 июня 2026, 23:43 | Обновлено 06 июня 2026, 00:02
611
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Это возрождение? У клуба ФК Полтава – новый собственник
ФК Полтава
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В Полтаве появились признаки возможного возрождения ФК Полтава, который прекратил выступления на профессиональном уровне в 2018 году (не путать со СК Полтава, который вылетел из УПЛ в Первую лигу).

Согласно данным открытых реестров, у клуба сменился владелец. Новым владельцем ФК Полтава стал местный бизнесмен Артур Кобзарь.

На данный момент официальной информации о возвращении команды в футбольные соревнования нет. В то же время изменения в структуре собственности могут свидетельствовать о подготовке к возобновлению деятельности клуба.

Также среди болельщиков и местного футбольного сообщества обсуждается версия, что юридическое лицо ФК Полтава может быть использовано в качестве базы для потенциального проекта Ворскла-1955 с целью возрождения знаменитого клуба. Однако подтверждения этой информации на данный момент нет.

ФК Полтава был основан в 2007 году и выступал в Первой лиге Украины. В 2018 году клуб получил право на участие в УПЛ, однако затем отказался от выступлений в Премьер-лиге и прекратил существование на профессиональном уровне.

Регистрационные данные ФК Полтава

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Полтава Ворскла Полтава снятие с чемпионата ликвидация чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины
Николай Степанов Источник
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Лучше бы Ворсклу возродили!
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