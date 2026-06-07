Поляки закрыли двери для сборной Украины

Национальная сборная Украины продолжает поиски арены для проведения домашних матчей предстоящего розыгрыша Лиги наций.

По информации Meczyki.pl, Украинская футбольная ассоциация рассматривала возможность проведения домашних матчей на стадионе имени Генрика Реймана в Кракове, где свои матчи проводит местная «Висла». Однако польская сторона запретила там играть.

Источник отмечает, что стороны не смогли достичь договоренности из-за двух ключевых обстоятельств. Первым стали организационные трудности, связанные с проведением международных матчей на арене. Второй причиной называют неудовлетворительное состояние газона, которое вызвало опасения относительно возможности принимать встречи такого уровня.

На данный момент окончательное место проведения домашних матчей Украины в Лиге наций остается неизвестным. В то же время времени на принятие решения становится все меньше, ведь уже 2 октября украинская команда должна сыграть первый домашний матч турнира против Северной Ирландии.