ФОТО. Шевченко исполнил мечту мальчика, пережившего теракт в Киеве

Президент УАФ Андрей Шевченко поделился трогательной историей 10-летнего Артема, который продолжает заниматься футболом после тяжелого ранения.

18 апреля 2026 года мальчик пострадал во время теракта в Киеве. В тот момент Артем просил полицейских не спасать его, а помочь его отцу. «Такой смелый, такой мужественный парень», – написал президент УАФ.

Несмотря на травмы, Артем не отказался от своей мечты. Врачи пока не разрешают ему играть в полную силу, однако он постепенно возвращается к тренировкам.

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Юного футболиста пригласили на тренировку сборной Украины, где он пообщался с игроками, получил памятную футболку и смог почувствовать себя частью команды.

Шевченко также сообщил, что пригласил Артема осенью посетить один из матчей сборной Украины в Лиге наций.

«Даже сейчас видно, что у Артема есть талант. Поэтому скоро снова увидимся», – отметил глава УАФ.

Публикация быстро набрала тысячи лайков и множество слов поддержки в адрес мальчика.