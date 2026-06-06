Александр Поворознюк удивил решением в отношении своего сына
Президент «Ингульца» назначил сына на должность вице-президента
В структуре «Ингульца» произошли кадровые изменения. Новым вице-президентом клуба назначен Александр Поворознюк-младший — сын президента клуба Александра Поворознюка.
Несмотря на молодой возраст, 19-летний Александр уже имеет опыт пребывания в системе клуба в качестве футболиста. В завершившемся сезоне нападающий несколько раз попадал в заявку основной команды на матчи Первой лиги и Кубка Украины.
Напомним, по итогам сезона «Ингулец» занял пятое место в Первой лиге, а также вышел в четвертьфинальную стадию Кубка Украины.
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