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  4. Александр Поворознюк удивил решением в отношении своего сына
Украина. Первая лига
06 июня 2026, 19:05 |
1170
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Александр Поворознюк удивил решением в отношении своего сына

Президент «Ингульца» назначил сына на должность вице-президента

06 июня 2026, 19:05 |
1170
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Александр Поворознюк удивил решением в отношении своего сына
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Поворознюк
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В структуре «Ингульца» произошли кадровые изменения. Новым вице-президентом клуба назначен Александр Поворознюк-младший — сын президента клуба Александра Поворознюка.

Несмотря на молодой возраст, 19-летний Александр уже имеет опыт пребывания в системе клуба в качестве футболиста. В завершившемся сезоне нападающий несколько раз попадал в заявку основной команды на матчи Первой лиги и Кубка Украины.

Напомним, по итогам сезона «Ингулец» занял пятое место в Первой лиге, а также вышел в четвертьфинальную стадию Кубка Украины.

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Александр Поворознюк Ингулец Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: ФК Ингулец
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Он бы удивил, если бы послал его работать на завод или в армию.
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