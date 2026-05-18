ПОВОРОЗНЮК: «Ему уже пора на пенсию, но в сборную Украины его надо брать»
Александр – о Ярмоленко
Президент «Ингульца» Александр Поворознюк высказался о лидере киевского «Динамо» Андрее Ярмоленко.
«Если Ярмоленко будет играть, то рекорд Шацких он побьет еще в этом сезоне. Это абсолютно реально. По Ярмоленко скажу одно: талант и мастерство не пропьешь! Здесь оно либо есть, либо его нет. Красавчик!
Я раньше говорил, что ему уже пора на пенсию, но сейчас думаю, что его и в сборную нужно брать ради того, чтобы хотя бы на 10-15 минут выпускать, и он будет делать свое дело. Понятно, что Ярмоленко физически уже не тот, но мастерство есть мастерство. Таких игроков, как он, в «Динамо» сейчас нет», – сказал Поворознюк.
