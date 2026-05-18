Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПОВОРОЗНЮК: «Ему уже пора на пенсию, но в сборную Украины его надо брать»
Украина. Премьер лига
18 мая 2026, 05:02 |
131
0

ПОВОРОЗНЮК: «Ему уже пора на пенсию, но в сборную Украины его надо брать»

Александр – о Ярмоленко

18 мая 2026, 05:02 |
131
0
ПОВОРОЗНЮК: «Ему уже пора на пенсию, но в сборную Украины его надо брать»
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк высказался о лидере киевского «Динамо» Андрее Ярмоленко.

«Если Ярмоленко будет играть, то рекорд Шацких он побьет еще в этом сезоне. Это абсолютно реально. По Ярмоленко скажу одно: талант и мастерство не пропьешь! Здесь оно либо есть, либо его нет. Красавчик!

Я раньше говорил, что ему уже пора на пенсию, но сейчас думаю, что его и в сборную нужно брать ради того, чтобы хотя бы на 10-15 минут выпускать, и он будет делать свое дело. Понятно, что Ярмоленко физически уже не тот, но мастерство есть мастерство. Таких игроков, как он, в «Динамо» сейчас нет», – сказал Поворознюк.

По теме:
Заря – Полесье. Текстовая трансляция матча
Тренер Карпат: «Арбитр не увидел. Аннулированный гол – это был гол»
Арда ТУРАН: «Лига чемпионов для Шахтера – это совсем другой уровень»
Андрей Ярмоленко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу сборная Украины по футболу Александр Поворознюк
Дмитрий Олийченко Источник: BLIK
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Бокс | 17 мая 2026, 05:32 1
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен

Вечером 23 мая пройдет вечер бокса возле пирамид в египетской Гизе

Золотой дубль. Украинцы выиграли чемпионат и кубок в Европе
Футбол | 18 мая 2026, 02:01 0
Золотой дубль. Украинцы выиграли чемпионат и кубок в Европе
Золотой дубль. Украинцы выиграли чемпионат и кубок в Европе

Университатя Крайова добавила к Кубку Румынии еще и чемпионат

Борнмут после Забарного хочет купить у Динамо украинца за большие деньги
Футбол | 17.05.2026, 20:42
Борнмут после Забарного хочет купить у Динамо украинца за большие деньги
Борнмут после Забарного хочет купить у Динамо украинца за большие деньги
Поединка не будет. Усик отказался от боя за сумасшедшие деньги
Бокс | 17.05.2026, 08:14
Поединка не будет. Усик отказался от боя за сумасшедшие деньги
Поединка не будет. Усик отказался от боя за сумасшедшие деньги
Александр УСИК: «Нам удалось это сделать. Будет бой»
Бокс | 17.05.2026, 07:40
Александр УСИК: «Нам удалось это сделать. Будет бой»
Александр УСИК: «Нам удалось это сделать. Будет бой»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ЧМ по хоккею. Шоу Австрии и Великобритании, победа Словакии
ЧМ по хоккею. Шоу Австрии и Великобритании, победа Словакии
16.05.2026, 16:45
Хоккей
Императрица Рима. Свитолина переиграла Гауфф и завоевала трофей WTA 1000!
Императрица Рима. Свитолина переиграла Гауфф и завоевала трофей WTA 1000!
16.05.2026, 22:00 183
Теннис
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на финал WTA 1000 в Риме
16.05.2026, 17:33 3
Теннис
ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии
ЧМ по хоккею. Чемпион начал с поражения, победа сборной Чехии
16.05.2026, 00:05 4
Хоккей
Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве
Этому положен конец. Панатинаикос выступил с заявлением о Реброве
16.05.2026, 10:11 13
Футбол
Ребров принял радикальное решение. Тренера уничтожили за помощь Ермаку
Ребров принял радикальное решение. Тренера уничтожили за помощь Ермаку
17.05.2026, 08:50 20
Футбол
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси
Хаби Алонсо принял решение по поводу Мудрика перед назначением в Челси
16.05.2026, 08:25 4
Футбол
Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста
Арда Туран попросил у Шахтера трансфер известного футболиста
17.05.2026, 07:20 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем