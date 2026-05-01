ПОВОРОЗНЮК: «Какой это тренер для сборной Украины? Ему 75 лет»
Президент «Ингульца» – о Маркевиче
Президент «Ингульца» Александр Поворознюк прокомментировал возможное назначение Мирона Маркевича главным тренером сборной Украины.
«Так назначают Маркевича? Мне абсолютно все равно, кто будет, но думаю, что Маркевич – это не вариант. Уже нужны новые мысли, какие-то новые веяния», — сказал он.
Без обид, Маркевич, но в 75 лет возглавлять сборную – это уже не вариант.
«Нужен молодой, энергичный, чтобы как-то зарядил команду, чтобы они шли в подкат головой и дрались, а не ходили, как против Швеции», – сказал Поворознюк.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Тренер заявил, что готов возглавить команду
Вечером 23 мая пройдет вечер бокса возле пирамид в египетской Гизе