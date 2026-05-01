ПОВОРОЗНЮК: «Какой это тренер для сборной Украины? Ему 75 лет»

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк прокомментировал возможное назначение Мирона Маркевича главным тренером сборной Украины.

«Так назначают Маркевича? Мне абсолютно все равно, кто будет, но думаю, что Маркевич – это не вариант. Уже нужны новые мысли, какие-то новые веяния», — сказал он.

Без обид, Маркевич, но в 75 лет возглавлять сборную – это уже не вариант.

«Нужен молодой, энергичный, чтобы как-то зарядил команду, чтобы они шли в подкат головой и дрались, а не ходили, как против Швеции», – сказал Поворознюк.