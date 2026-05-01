01 мая 2026, 04:02 |
ПОВОРОЗНЮК: «Какой это тренер для сборной Украины? Ему 75 лет»

Президент «Ингульца» – о Маркевиче

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Поворознюк

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк прокомментировал возможное назначение Мирона Маркевича главным тренером сборной Украины.

«Так назначают Маркевича? Мне абсолютно все равно, кто будет, но думаю, что Маркевич – это не вариант. Уже нужны новые мысли, какие-то новые веяния», — сказал он.

Без обид, Маркевич, но в 75 лет возглавлять сборную – это уже не вариант.

«Нужен молодой, энергичный, чтобы как-то зарядил команду, чтобы они шли в подкат головой и дрались, а не ходили, как против Швеции», – сказал Поворознюк.

По теме:
Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда сдала физически и забивает мало голов»
ФОТО. Жена Забарного покрасовалась на улицах Парижа
ФОТО. Звезда сборной Украины показал свою коллекцию BMW и новый тюнинг
Александр Поворознюк Мирон Маркевич сборная Украины по футболу Ингулец
Дмитрий Олийченко Источник: YouTube
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
Футбол | 30 апреля 2026, 07:35 17
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины

Тренер заявил, что готов возглавить команду

Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Бокс | 30 апреля 2026, 05:32 1
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен

Вечером 23 мая пройдет вечер бокса возле пирамид в египетской Гизе

Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
Футбол | 30.04.2026, 08:10
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
Теннис | 01.05.2026, 00:45
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
Лион принял решение о будущем Яремчука. Есть одно условие
Футбол | 01.05.2026, 04:32
Лион принял решение о будущем Яремчука. Есть одно условие
Лион принял решение о будущем Яремчука. Есть одно условие
Популярные новости
Костюк переиграла 13-ю ракетку и пробилась в полуфинал тысячника в Мадриде!
Костюк переиграла 13-ю ракетку и пробилась в полуфинал тысячника в Мадриде!
29.04.2026, 22:37 58
Теннис
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
30.04.2026, 18:49 26
Теннис
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
Дарио СРНА: «Шахтер потерял 14 футболистов и тренерский штаб»
29.04.2026, 12:27 11
Футбол
Турки Аль-Шейх подписал контракт на один из самых больших боев в мире
Турки Аль-Шейх подписал контракт на один из самых больших боев в мире
29.04.2026, 05:22
Бокс
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
29.04.2026, 17:33 104
Футбол
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
30.04.2026, 21:22 21
Футбол
Костюк в борьбе. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Мадриде
Костюк в борьбе. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Мадриде
29.04.2026, 22:59 4
Теннис
Три футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
Три футбольные сборные согласились сыграть с россией. Кто опозорился?
29.04.2026, 09:16 3
Футбол
