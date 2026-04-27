  4. С Александром Поворознюком произошла трагедия
С Александром Поворознюком произошла трагедия

Президент «Ингульца» сообщил о потере матери

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Поворознюк

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк сообщил о смерти своей матери Анны Анисимовны.

«Я больше никогда не приду к ней, не увижу её глаза, полные любви, и не почувствую тёплых объятий. Рядом с мамой я всегда чувствовал себя в безопасности и покое, даже будучи уже взрослым человеком. Очень больно отпускать близких людей... Моя мама прожила долгую, сложную, но счастливую жизнь, ей было 87 лет», – отметил Поворознюк.

Ранее Поворознюк сообщил, что Юрий Вернидуб должен заменить Сергея Реброва на посту тренера национальной сборной Украины после провала «сине-желтых» в матче со шведами (1:3).

По теме:
ФОТО. Мужчину нашли мертвым в туалете стадиона топ-клуба
Бывший футболист национальной сборной трагически скончался во время матча
Склоним головы. Российские террористы убили беременную бодибилдерку с мужем
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игорь Суркис вышел с заявлением после безумного матча с Кривбассом
Футбол | 26 апреля 2026, 21:02 13
Игорь Суркис вышел с заявлением после безумного матча с Кривбассом
Игорь Суркис вышел с заявлением после безумного матча с Кривбассом

Киевляне победили со счётом 6:5

Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
Футбол | 26 апреля 2026, 08:22 1
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером
Кристал Пэлас выступил с заявлением по поводу матча с Шахтером

Крис Ричардс – о матче с «горняками»

Йожеф Сабо дал комментарий к матчу Кривбасс – Динамо после счета 5:6
Футбол | 26.04.2026, 16:59
Йожеф Сабо дал комментарий к матчу Кривбасс – Динамо после счета 5:6
Йожеф Сабо дал комментарий к матчу Кривбасс – Динамо после счета 5:6
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Бокс | 26.04.2026, 05:32
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Знаменитый клуб решил выгнать форварда сборной Украины
Футбол | 27.04.2026, 02:32
Знаменитый клуб решил выгнать форварда сборной Украины
Знаменитый клуб решил выгнать форварда сборной Украины
Популярные новости
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
Кривбасс – Динамо – 5:6. История переписана. Видео голов и обзор матча
26.04.2026, 15:55 7
Футбол
Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
Миллер победил в Лас-Вегасе и стал претендентом для Усика или Гассиева
26.04.2026, 09:41 1
Бокс
Девятая ракетка мира покинула супертурнир в Мадриде на стадии 1/16 финала
Девятая ракетка мира покинула супертурнир в Мадриде на стадии 1/16 финала
25.04.2026, 20:15 2
Теннис
Матч года в УПЛ. Динамо и Кривбасс забили 11 мячей на двоих
Матч года в УПЛ. Динамо и Кривбасс забили 11 мячей на двоих
26.04.2026, 15:45 212
Футбол
Офсайд Венгера заработал. В Канаде уже засчитывают голы по новым правилам
Офсайд Венгера заработал. В Канаде уже засчитывают голы по новым правилам
26.04.2026, 13:17 25
Футбол
Руслан Ротань принял решение относительно сборной Украины
Руслан Ротань принял решение относительно сборной Украины
25.04.2026, 08:31 1
Футбол
Решение принято. Динамо назвало цену, за которую продаст Пономаренко
Решение принято. Динамо назвало цену, за которую продаст Пономаренко
25.04.2026, 07:47 66
Футбол
В Британии выступили с наглым требованием к Усику
В Британии выступили с наглым требованием к Усику
25.04.2026, 05:02 3
Бокс
