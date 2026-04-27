С Александром Поворознюком произошла трагедия

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк сообщил о смерти своей матери Анны Анисимовны.

«Я больше никогда не приду к ней, не увижу её глаза, полные любви, и не почувствую тёплых объятий. Рядом с мамой я всегда чувствовал себя в безопасности и покое, даже будучи уже взрослым человеком. Очень больно отпускать близких людей... Моя мама прожила долгую, сложную, но счастливую жизнь, ей было 87 лет», – отметил Поворознюк.

Ранее Поворознюк сообщил, что Юрий Вернидуб должен заменить Сергея Реброва на посту тренера национальной сборной Украины после провала «сине-желтых» в матче со шведами (1:3).