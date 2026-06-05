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Франция
05 июня 2026, 23:08 |
1314
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Новости для Забарного. Защитник решил продлить контракт с ПСЖ

Маркиньос намерен остаться в Париже

05 июня 2026, 23:08 |
1314
7 Comments
Новости для Забарного. Защитник решил продлить контракт с ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркиньос
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Бразильский защитник «ПСЖ» Маркиньос намерен продлить контракт с парижским клубом.

По информации ряда французских СМИ, 31-летнийфутболист хочет продолжить выступать в составе команды Луиса Энрике. Его действующее соглашение с «ПСЖ» подходит к концу летом

В текущем сезоне на счету Маркиньоса 32 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться двумя результативными ударами.

В составе «ПСЖ» выступает украинский защитник Илья Забарный.

Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» потеряет известного футболиста.

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Илья Забарный ПСЖ чемпионат Франции по футболу продление контракта Маркиньос Лига 1 (Франция)
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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Комментарии 8
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Навіть новину про продовження контакту одним з кращих захисників притягнули до Забарного. А чого нічог про Матвієнка не написали? Може він той самий? А ні Валєрій Бондар  той самий
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+7
назвою замітки Киріяка вже переплюнув Олійченка.))
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+6
Блін, ну і дебіли з такими назвами статті, це нижче дна)))
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+5
клоунський заголовок, клоунський сайт. іноді взагалі думається що спірт.юа - проросійське інтернет-сміття
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
З такими заголовками, вже подумую більше не заходити на цей дно сайт. Жахлива неповага до читачів. Немає слів...
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+2
Спорт скотився на рівень бульвару Гордона. Ще не вистачає сенсацій про НЛО)
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0
Новини для Забарного - це ще б підійшло
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0
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