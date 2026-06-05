Новости для Забарного. Защитник решил продлить контракт с ПСЖ

Бразильский защитник «ПСЖ» Маркиньос намерен продлить контракт с парижским клубом.

По информации ряда французских СМИ, 31-летнийфутболист хочет продолжить выступать в составе команды Луиса Энрике. Его действующее соглашение с «ПСЖ» подходит к концу летом

В текущем сезоне на счету Маркиньоса 32 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться двумя результативными ударами.

В составе «ПСЖ» выступает украинский защитник Илья Забарный.

Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» потеряет известного футболиста.