Франция05 июня 2026, 23:08 |
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Новости для Забарного. Защитник решил продлить контракт с ПСЖ
Маркиньос намерен остаться в Париже
05 июня 2026, 23:08 |
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Бразильский защитник «ПСЖ» Маркиньос намерен продлить контракт с парижским клубом.
По информации ряда французских СМИ, 31-летнийфутболист хочет продолжить выступать в составе команды Луиса Энрике. Его действующее соглашение с «ПСЖ» подходит к концу летом
В текущем сезоне на счету Маркиньоса 32 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться двумя результативными ударами.
В составе «ПСЖ» выступает украинский защитник Илья Забарный.
Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» потеряет известного футболиста.
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Комментарии 8
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Навіть новину про продовження контакту одним з кращих захисників притягнули до Забарного. А чого нічог про Матвієнка не написали? Може він той самий? А ні Валєрій Бондар той самий
назвою замітки Киріяка вже переплюнув Олійченка.))
Блін, ну і дебіли з такими назвами статті, це нижче дна)))
клоунський заголовок, клоунський сайт. іноді взагалі думається що спірт.юа - проросійське інтернет-сміття
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З такими заголовками, вже подумую більше не заходити на цей дно сайт. Жахлива неповага до читачів. Немає слів...
Спорт скотився на рівень бульвару Гордона. Ще не вистачає сенсацій про НЛО)
Новини для Забарного - це ще б підійшло
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