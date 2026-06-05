ПСЖ потеряет известного футболиста, который решил уйти в чемпионат Испании

Полузащитник французского ПСЖ и сборной Южной Кореи Ли Кан Ин покинет нынешний клуб и продолжит карьеру в чемпионате Испании. Об этом сообщила Marca.

Главный тренер парижского клуба Луис Энрике согласился отпустить 25-летнего футболиста, который сам попросил о трансфере, так как недоволен своим игровым временем.

В услугах южнокорейца заинтересован мадридский «Атлетико», который уже пытался подписать игрока во время зимнего трансферного окна. Переход Ли Кан Ина принесет ПСЖ 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 39 матчей, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Контракт игрока истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет 28 миллионов евро.

Ли Кан Ин перебрался в чемпионат Франции в июле 2023-го из испанской «Мальорки».