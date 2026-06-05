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  4. ПСЖ потеряет известного футболиста, который решил уйти в чемпионат Испании
Франция
05 июня 2026, 20:47 |
1173
0

ПСЖ потеряет известного футболиста, который решил уйти в чемпионат Испании

Ли Кан Ин попросил парижский клуб о трансфере, Луис Энрике согласился отпустить игрока

05 июня 2026, 20:47 |
1173
0
ПСЖ потеряет известного футболиста, который решил уйти в чемпионат Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Ли Кан Ин
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Полузащитник французского ПСЖ и сборной Южной Кореи Ли Кан Ин покинет нынешний клуб и продолжит карьеру в чемпионате Испании. Об этом сообщила Marca.

Главный тренер парижского клуба Луис Энрике согласился отпустить 25-летнего футболиста, который сам попросил о трансфере, так как недоволен своим игровым временем.

В услугах южнокорейца заинтересован мадридский «Атлетико», который уже пытался подписать игрока во время зимнего трансферного окна. Переход Ли Кан Ина принесет ПСЖ 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 39 матчей, в которых забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Контракт игрока истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет 28 миллионов евро.

Ли Кан Ин перебрался в чемпионат Франции в июле 2023-го из испанской «Мальорки».

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Николай Тытюк Источник: Marca
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