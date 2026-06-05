Хорхе ВАЛЬДАНО: «Засуха у Моуриньо даже сильнее, чем у Реала»

Легендарный игрок и исполнительный директор «Реала» Хорхе Вальдано проанализировал вероятное возвращение Жозе Моуриньо в мадридский клуб.

«Флорентино Перес понимает, что Жозе Моуриньо может изменить самооценку команды», – заявил Вальдано. «Но нужно сказать, что ни Флорентино, ни Моуриньо, ни футбол уже не те, что были 15 лет назад. Моуриньо выиграл Лигу конференций пять лет назад и Лигу Европы 10 лет назад. Засуха у Моуриньо даже сильнее, чем у «Реала». Это риск Флорентино, он всегда его любил и хочет дать ему второй шанс».

Комментируя кризис в «Реале», Вальдано отметил: «За последние 25 лет «Реал» ни разу не выигрывал два чемпионских титула подряд. Победа в Ла Лиге, кажется, утратила свой престиж, Лига чемпионов, похоже, затмевает всё остальное. Как будто победа в Лиге чемпионов – единственный способ добиться полного успеха, но Ла Лига очень важна, потому что она обеспечивает стабильность результатов».

Жозе Моуриньо возглавит «Реал», если в воскресенье Флорентино Перес выиграет президентские выборы в клубе.