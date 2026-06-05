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Сборная УКРАИНЫ
05 июня 2026, 22:02 | Обновлено 05 июня 2026, 22:28
455
0

Экс-игрок сборной Украины делает ставку на гол Пономаренко

По мнению Олега Красноперова, в игре с датчанами будет не менее пяти замен в старте

05 июня 2026, 22:02 | Обновлено 05 июня 2026, 22:28
455
0
Экс-игрок сборной Украины делает ставку на гол Пономаренко
Getty Images/Global Images Ukraine. Матвей Пономаренко
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7 июня подопечные Андреа Мальдеры проведут очередной спарринг – с датчанами. Бывший игрок национальной сборной Украины Олег Красноперов эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на противостояние наших футболистов со скандинавами в Оденсе.

«Это очень хорошо, что в минувшее воскресенье украинцы победили во Вроцлаве поляков. И не только потому, что у этого противостояния был исторический подтекст, все же, это была первая победа под руководством иностранного наставника.

Но, что мне больше всего понравилось, так это как подопечные Андреа Мальдеры отнеслись к выполнению своих обязанностей на футбольном поле. Согласен, не было в исполнении украинцев изысканных комбинаций, агрессивной игры первым номером, однако самоотдача была максимальной. И, как награда, победа над «кадрой», которую нельзя назвать случайной.

Надеюсь, что с таким желанием украинцы будут действовать и в Оденсе. Важно сохранить это боевое настроение, потому что думаю, что у нас будет, как минимум, 5 замен в стартовом составе. Склоняюсь к тому, что мячом будут чаще владеть хозяева, а гости будут ждать своего шанса в контратаке. Один из случаев они реализуют и выиграют 1:0. Не удивлюсь, если решающий гол забьет Матвей Пономаренко».

Ранее экс-игрок сборной Украины Артем Федецкий отреагировал на возвращение нападающего «Динамо» Андрея Ярмоленко в национальную команду.

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инсайд Мнение эксперта сборная Украины по футболу сборная Дании по футболу Дания - Украина товарищеские матчи Матвей Пономаренко Олег Красноперов
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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