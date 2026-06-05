Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник раскрыл, какую зарплату Малиновский будет получать в Турции
Турция
05 июня 2026, 21:42 | Обновлено 05 июня 2026, 22:07
4245
1

Источник раскрыл, какую зарплату Малиновский будет получать в Турции

Футболист будет зарабатывать 1,5 млн евро в год

05 июня 2026, 21:42 | Обновлено 05 июня 2026, 22:07
4245
1 Comments
Источник раскрыл, какую зарплату Малиновский будет получать в Турции
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Турецкий «Трабзонспор» официально объявил о подписании контракта с украинским полузащитником Русланом Малиновским.

33-летний полузащитник перешел в клуб на правах свободного агента после завершения сотрудничества с итальянским «Дженоа». Стороны заключили долгосрочный контракт, рассчитанный на три года.

По информации турецкого клуба, Малиновский получит 500 тысяч евро подписного бонуса, а его годовая зарплата составит 1,5 млн евро. Таким образом, за весь срок контракта украинец может заработать около 5 млн евро без учета возможных премиальных выплат.

По теме:
Малиновский стал 8-м украинским футболистом в истории Трабзонспора
Новый этап в карьере. Все клубы, за которые играл и забивал Малиновский
В УАФ обратились к Малиновскому, который перебрался в Трабзонспор
Дженоа трансферы Трабзонспор чемпионат Турции по футболу Игорь Бурбас Руслан Малиновский трансферы Серии A
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(65)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Дюбуа без колебаний назвал победителя боя Усик – Кабайел
Бокс | 05 июня 2026, 06:02 0
Тренер Дюбуа без колебаний назвал победителя боя Усик – Кабайел
Тренер Дюбуа без колебаний назвал победителя боя Усик – Кабайел

Дон Чарльз уверен в победе Александра

Суркис нашел дорогого новичка для Динамо. Стала известна сумма зарплаты
Футбол | 05 июня 2026, 07:07 14
Суркис нашел дорогого новичка для Динамо. Стала известна сумма зарплаты
Суркис нашел дорогого новичка для Динамо. Стала известна сумма зарплаты

Киевский клуб может подписать Раковицана

Известна зарплата Цыганкова в новом клубе. Виктор определился с командой
Футбол | 05.06.2026, 09:16
Известна зарплата Цыганкова в новом клубе. Виктор определился с командой
Известна зарплата Цыганкова в новом клубе. Виктор определился с командой
Сенсация на ЧЕ по шахматам. 15-летняя украинка завоевала золото
Другие виды | 05.06.2026, 17:40
Сенсация на ЧЕ по шахматам. 15-летняя украинка завоевала золото
Сенсация на ЧЕ по шахматам. 15-летняя украинка завоевала золото
Украинский телекомментатор попал в реанимацию из-за удара током
Футбол | 05.06.2026, 20:20
Украинский телекомментатор попал в реанимацию из-за удара током
Украинский телекомментатор попал в реанимацию из-за удара током
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ну це більше ніж в Дженоа, тепер все зрозуміло 
Ответить
0
Популярные новости
Шахтер близок к громкому трансферу на европейском рынке
Шахтер близок к громкому трансферу на европейском рынке
04.06.2026, 00:08 11
Футбол
Впервые в истории! Украина вышла в финал ЧЕ: голевая феерия против Венгрии
Впервые в истории! Украина вышла в финал ЧЕ: голевая феерия против Венгрии
03.06.2026, 21:14 14
Футбол
Дождались! Динамо решило купить игрока сборной за большие деньги
Дождались! Динамо решило купить игрока сборной за большие деньги
05.06.2026, 06:44 33
Футбол
Серия пенальти. Определен соперник Украины в финале ЧЕ-2026 по мини-футболу
Серия пенальти. Определен соперник Украины в финале ЧЕ-2026 по мини-футболу
03.06.2026, 22:55
Футбол
WBC вынес решение по судейскому скандалу в бою Усик – Рико
WBC вынес решение по судейскому скандалу в бою Усик – Рико
03.06.2026, 22:51 1
Бокс
Андреева выступила с заявлением после победы над Костюк и пожаловалась
Андреева выступила с заявлением после победы над Костюк и пожаловалась
05.06.2026, 07:51
Теннис
Костюк проиграла Андреевой и не сумела выйти в финал Ролан Гаррос 2026
Костюк проиграла Андреевой и не сумела выйти в финал Ролан Гаррос 2026
04.06.2026, 17:25 205
Теннис
Без болотного царства. Определена финальная пара Ролан Гаррос 2026 у женщин
Без болотного царства. Определена финальная пара Ролан Гаррос 2026 у женщин
04.06.2026, 20:36 15
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем