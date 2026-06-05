Источник раскрыл, какую зарплату Малиновский будет получать в Турции

Турецкий «Трабзонспор» официально объявил о подписании контракта с украинским полузащитником Русланом Малиновским.

33-летний полузащитник перешел в клуб на правах свободного агента после завершения сотрудничества с итальянским «Дженоа». Стороны заключили долгосрочный контракт, рассчитанный на три года.

По информации турецкого клуба, Малиновский получит 500 тысяч евро подписного бонуса, а его годовая зарплата составит 1,5 млн евро. Таким образом, за весь срок контракта украинец может заработать около 5 млн евро без учета возможных премиальных выплат.