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Сборная УКРАИНЫ
05 июня 2026, 17:47 |
144
0

Юрий ВИРТ: «Думаю, что в матче с Данией будет ротация»

Экс-голкипер – о матче с Данией и победе в Польше

05 июня 2026, 17:47 |
144
0
Юрий ВИРТ: «Думаю, что в матче с Данией будет ротация»
ФК Нива Тернополь. Юрий Вирт
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Известный украинский тренер Юрий Вирт в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался о предстоящем спарринге сборной Украины с Данией, а также прокомментировал игру подопечных Андреа Мальдеры в победном поединке с Польшей.

– Юрий Николаевич, какие у вас ожидания от матча сборной Украины с Данией? Перед этим наша команда сыграла успешный поединок с Польшей.

– Был хороший результат и хорошая игра. Я думаю, что в матче с Данией мы увидим и новых футболистов. Будет ротация. Может, будут какие-то новые задумки. Главное, что с хорошей страстью и эмоцией команда находится на данном этапе.

– Как команда Андреа Мальдеры может сыграть с Данией? Будет такой же рисунок игры, как и в поединке с Польшей?

– Трудно сейчас нам что-то прогнозировать. Читая интервью футболистов, много нового сейчас в сборной и в тренировочном процессе. Хотя, я думаю, что где-то плюс-минус в том направлении команда будет двигаться.

– Как думаете, матч Дания – Украина может быть голевым?

– Я думаю, что в принципе голы будут.

– Хотя Дания перед этим с ДР Конго вничью 0:0 сыграла.

– Они играли в Бельгии этот контрольный матч. Сейчас при своих трибунах, я думаю, все-таки будет больше такого открытого футбола.

– Какую оценку дадите Трубину в матче с Польшей? Анатолий не пропустил в свои ворота в этом поединке.

– Он сделал два сейва и очень таких важных. При счете 0:0 Анатолий выручил и не дал забить. И точно так же во втором тайме, уже при счете 2:0, он перевел мяч на угловой. Я думаю, сейчас Анатолий в хорошей форме. Он действительно сейчас является одним из лидеров. Трубин – это основной вратарь сборной Украины. Он делает то, что должен делать. Действительно, я рад тому, что у нас есть такой голкипер.

– Также Яремчук и Ярмоленко забили мячи в матче с Польшей.

– Рад, что они есть, что они приезжают и забивают, а также приносят результат. Должны играть сильнейшие футболисты на данном этапе.

– И Виктор Цыганков в поединке с Польшей доказал, что он в хорошей форме.

– Да-да! Точно-точно. Две голевые передачи отдал Цыганков. Я рад, что есть качественные футболисты, которые могут давать результат.

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Мнение эксперта Юрий Вирт сборная Украины по футболу сборная Дании по футболу сборная Польши по футболу Дания - Украина Польша - Украина
Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
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