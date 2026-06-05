Стало известно, кто покажет товарищеский матч сборных Дании и Украины

В воскресенье, 7 июня, состоится товарищеский матч, в котором сильнейшего определят сборные Дании и Украины. Встреча начнется 19:30 по киевскому времени.

Команды сыграют на стадионе «Odense Stadion» в Оденсе. Стало известно, кто из телетрансляторов покажет предстоящий поединок подопечных Андреа Мальдеры и другие поединки сборных Украины.

Просмотреть матчи «сине-желтых» можно на OTT-платформе по подпискам «Оптимальная», «Спорт» и во всех «MEGOPACK». Трансляция матча национальной сборной Украины будет доступна на платформе MEGOGO в подразделе «Футбол» в разделе «Спорт» и на канале «MEGOGO Футбол Первый».

Также все матчи сборных, кроме США (U-21) – Украина (U-21), можно будет посмотреть бесплатно на телеканале «MEGOGO» СПОРТ в эфире Т2 и кабельных сетях.

Кроме того, для болельщиков будет доступна прямая трансляция матчей молодежной и женской сборных Украины на YouTube-канале УАФ.

Расписание трансляций

05.06.2026. Товарищеский матч. США (U-21) – Украина (U-21), 19:00 (YouTube-канал УАФ).

05.06.2026. Отбор ЧМ-2027 среди женщин. Украина – Исландия, 19:00 (бесплатно на телеканале «MEGOGO СПОРТ» в эфире Т2 и кабельных сетях).

07.06.2026. Товарищеский матч. Дания – Украина, 19:30 (бесплатно на телеканале «MEGOGO СПОРТ» в эфире Т2 и кабельных сетях).

08.06.2026. Товарищеский матч. Япония (U-21) – Украина (U-21), 16:00 (бесплатно на телеканале «MEGOGO СПОРТ» в эфире Т2 и кабельных сетях).

09.06.2026. Отбор в ЧМ-2027 среди женщин. Англия – Украина, 22:00 (бесплатно на телеканале «MEGOGO СПОРТ» в эфире Т2 и кабельных сетях).

Указано киевское время начала матчей.