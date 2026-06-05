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  4. Самба Диалло прошел просмотр в польском клубе. Принято решение
Польша
05 июня 2026, 19:22 | Обновлено 05 июня 2026, 19:43
313
0

Самба Диалло прошел просмотр в польском клубе. Принято решение

Вместе с ним в «Вечисту» отправился Виталий Роман

05 июня 2026, 19:22 | Обновлено 05 июня 2026, 19:43
313
0
Самба Диалло прошел просмотр в польском клубе. Принято решение
ФК Динамо. Самба Диалло
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Сенегальский вингер «Динамо» Самба Диалло прошел просмотр в «Вечисте». Об этом сообщает Пьотр Слонка.

По информации источника, футболист столичного гранда, а также защитник «Руха» Виталий Роман прошли просмотр в краковском клубе. Оба игрока показали не лучшие результаты, потому контракты подписаны не были.

Самба Диалло в прошедшем сезоне провел 11 матчей (все они были сыграны в аренде в «Рухе») без результативных действий. На счету Виталия Романа 21 матч, 4 гола и 2 голевые передачи.

Ранее сообщалось о том, что испанскому клубу посоветовали подписать Пономаренко.

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Виталий Роман Динамо Киев Самба Диалло трансферы трансферы УПЛ Вечиста Краков Рух Львов чемпионат Польши по футболу Петр Слонка
Даниил Кирияка Источник: Петр Слонка
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