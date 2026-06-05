Самба Диалло прошел просмотр в польском клубе. Принято решение

Сенегальский вингер «Динамо» Самба Диалло прошел просмотр в «Вечисте». Об этом сообщает Пьотр Слонка.

По информации источника, футболист столичного гранда, а также защитник «Руха» Виталий Роман прошли просмотр в краковском клубе. Оба игрока показали не лучшие результаты, потому контракты подписаны не были.

Самба Диалло в прошедшем сезоне провел 11 матчей (все они были сыграны в аренде в «Рухе») без результативных действий. На счету Виталия Романа 21 матч, 4 гола и 2 голевые передачи.

Ранее сообщалось о том, что испанскому клубу посоветовали подписать Пономаренко.