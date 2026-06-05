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05 июня 2026, 17:52 | Обновлено 05 июня 2026, 18:09
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0

Райан Шерки назвал лучшего футболиста в истории

Хавбек «Манчестер Сити» выделил Криштиану Роналду

05 июня 2026, 17:52 | Обновлено 05 июня 2026, 18:09
221
0
Райан Шерки назвал лучшего футболиста в истории
Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Шерки
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Французский футболист «Манчестер Сити» Райан Шерки в ответ на вопрос о том, кто является его любимым футболистом, назвал португальского форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду:

«Роналду — лучший игрок в истории. Мой кумир, он вдохновляет меня больше всего», – сказал полузащитник.

В прошедшем сезоне на счету Криштиану Роналду 37 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 30 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что в «Манчестер Сити» выступили с официальным заявлением по трансферу Холанда в «Реал».

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Криштиану Роналду Райан Шерки
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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