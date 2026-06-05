Райан Шерки назвал лучшего футболиста в истории

Французский футболист «Манчестер Сити» Райан Шерки в ответ на вопрос о том, кто является его любимым футболистом, назвал португальского форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду:

«Роналду — лучший игрок в истории. Мой кумир, он вдохновляет меня больше всего», – сказал полузащитник.

В прошедшем сезоне на счету Криштиану Роналду 37 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 30 забитыми мячами и 5 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что в «Манчестер Сити» выступили с официальным заявлением по трансферу Холанда в «Реал».