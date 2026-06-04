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Англия
04 июня 2026, 11:16 |
1490
2

В Ман Сити выступили с официальным заявлением по трансферу Холанда в Реал

Норвежский бомбардир остается в английском гранде

04 июня 2026, 11:16 |
1490
2 Comments
В Ман Сити выступили с официальным заявлением по трансферу Холанда в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд
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Пресс-служба «Манчестер Сити» выступила с официальным заявлением после того, как кандидат в президенты мадридского «Реала» Энрике Рикельме заявил о том, что в случае его победы, нападающий «горожан» Эрлинг Холанд продолжит карьеру в столице Испании:

«Информация, появившаяся в Испании относительно будущего Эрлинга Холанда, не соответствует действительности. Никакой возможности для этого нет, и никакого контрактного соглашения не существует. Мы рассматриваем возможность принятия юридических мер в связи с использованием образа нашего игрока в данном контексте».

Уже 7 июня состоятся выборы на пост президента мадридского «Реала».

В текущем сезоне на счету Эрлинга Холанда 52 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 38 результативными ударами и 9 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Фабрицио Романо назвал второго летнего новичка «Реала».

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Даниил Кирияка Источник: ФК Манчестер Сити
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Комментарии 2
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Зачем он там? Стату на аутсайдерах набивать?
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Такою заявою цей Рікельме відразу себе і "поховав". А були сподівання, що хтось зможе посунути того нафталіна Переса але ні фантазії, ні можливостей, мабуть геть немає окрім популістських заяв.
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