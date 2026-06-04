В Ман Сити выступили с официальным заявлением по трансферу Холанда в Реал

Пресс-служба «Манчестер Сити» выступила с официальным заявлением после того, как кандидат в президенты мадридского «Реала» Энрике Рикельме заявил о том, что в случае его победы, нападающий «горожан» Эрлинг Холанд продолжит карьеру в столице Испании:

«Информация, появившаяся в Испании относительно будущего Эрлинга Холанда, не соответствует действительности. Никакой возможности для этого нет, и никакого контрактного соглашения не существует. Мы рассматриваем возможность принятия юридических мер в связи с использованием образа нашего игрока в данном контексте».

Уже 7 июня состоятся выборы на пост президента мадридского «Реала».

В текущем сезоне на счету Эрлинга Холанда 52 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 38 результативными ударами и 9 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Фабрицио Романо назвал второго летнего новичка «Реала».