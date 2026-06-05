АНДРУЩАК: «Исландия предлагает силовой футбол. Нам сложно, сделали выводы»
Главный тренер женской сборной Украины поделилась мыслями перед игрой
Главный тренер женской сборной Украины по футболу Ия Андрущак поделилась ожиданиями от матча квалификации чемпионата мира 2027 против Исландии, который пройдет 5 июня в 19:00 в польском городе Мелец:
«В прошлый раз, в первом матче (0:1), нам не хватило, возможно, везения или реализации в некоторых моментах. Была достаточно хорошая игра, и в некоторых компонентах мы им не уступали. Исландия предлагает такой силовой футбол. Нам было сложно с ними, но у нас были моменты. Мы могли бы взять очки, реализуй их – не получилось. Мы сделали определенные выводы и будем пытаться это исправить.
Мы будем бороться за свой шанс победить и остаться в дивизионе А. Мы так и настраиваемся: несмотря на кадровые потери, не собираемся отступать, будем пытаться искать свои шансы у ворот соперниц. Уже как получится – покажет игра.
Цель – победить с удобным для нас счетом. Это такой основной акцент. У нас еще две игры. Даже если шансов останется один процент, мы все равно будем бороться за эту маленькую соломинку, которая может оставить нас в дивизионе А.
Кадровая ситуация складывается не лучшим образом. Ни одного матча в этой квалификации мы не провели в оптимальном составе. Всегда есть какие-то препятствия, в основном травмы или личные причины. На этом сборе мы не сможем рассчитывать на Николь Козлову и Дарью Ивкову, которые еще в марте получили серьезные повреждения. Перед этим сбором у Ольги Овдийчук по итогам сезона было операционное мини-вмешательство.
Виктория Гирин еще не восстановилась после травмы, полученной перед прошлым сбором. В апреле у нее тоже была операция – она восстанавливается. Екатерина Корсун получила повреждение в последней игре сезона за свой клуб, в финале Кубка. Яна Калинина получила травму в первый день сбора. Дарье Апанащенко по личным причинам нужно было отлучиться с этого сбора.
Это футбол, и всегда есть шанс у футболисток доказывать и проявлять себя в сборной на этом уровне. Довызвала Ирину Котяш из-за травмы Калининой, она была в резервном списке. Вернулась в состав и получила свой шанс Юлия Христюк – я ее видела давно, еще три года назад, в сборной. Хочу на нее посмотреть: как она выглядит на фоне сборной, понимает ли наши идеи. Думаю, что у Юлии с ее пониманием футбола и физическими кондициями – большое будущее, у нее есть все шансы быть постоянным членом национальной сборной.
Светлана Когут не была на прошлом сборе – была травмирована. Она хорошо провела концовку сезона (за Колос) и заслужила своей игрой здесь находиться. Виктория Головач всегда была в кандидатках и сейчас также получила свой шанс».
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