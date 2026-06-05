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Чемпионат мира
05 июня 2026, 15:23 | Обновлено 05 июня 2026, 15:30
44
0

АНДРУЩАК: «Исландия предлагает силовой футбол. Нам сложно, сделали выводы»

Главный тренер женской сборной Украины поделилась мыслями перед игрой

05 июня 2026, 15:23 | Обновлено 05 июня 2026, 15:30
44
0
АНДРУЩАК: «Исландия предлагает силовой футбол. Нам сложно, сделали выводы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ия Андрущак
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Главный тренер женской сборной Украины по футболу Ия Андрущак поделилась ожиданиями от матча квалификации чемпионата мира 2027 против Исландии, который пройдет 5 июня в 19:00 в польском городе Мелец:

«В прошлый раз, в первом матче (0:1), нам не хватило, возможно, везения или реализации в некоторых моментах. Была достаточно хорошая игра, и в некоторых компонентах мы им не уступали. Исландия предлагает такой силовой футбол. Нам было сложно с ними, но у нас были моменты. Мы могли бы взять очки, реализуй их – не получилось. Мы сделали определенные выводы и будем пытаться это исправить.

Мы будем бороться за свой шанс победить и остаться в дивизионе А. Мы так и настраиваемся: несмотря на кадровые потери, не собираемся отступать, будем пытаться искать свои шансы у ворот соперниц. Уже как получится – покажет игра.

Цель – победить с удобным для нас счетом. Это такой основной акцент. У нас еще две игры. Даже если шансов останется один процент, мы все равно будем бороться за эту маленькую соломинку, которая может оставить нас в дивизионе А.

Кадровая ситуация складывается не лучшим образом. Ни одного матча в этой квалификации мы не провели в оптимальном составе. Всегда есть какие-то препятствия, в основном травмы или личные причины. На этом сборе мы не сможем рассчитывать на Николь Козлову и Дарью Ивкову, которые еще в марте получили серьезные повреждения. Перед этим сбором у Ольги Овдийчук по итогам сезона было операционное мини-вмешательство.

Виктория Гирин еще не восстановилась после травмы, полученной перед прошлым сбором. В апреле у нее тоже была операция – она восстанавливается. Екатерина Корсун получила повреждение в последней игре сезона за свой клуб, в финале Кубка. Яна Калинина получила травму в первый день сбора. Дарье Апанащенко по личным причинам нужно было отлучиться с этого сбора.

Это футбол, и всегда есть шанс у футболисток доказывать и проявлять себя в сборной на этом уровне. Довызвала Ирину Котяш из-за травмы Калининой, она была в резервном списке. Вернулась в состав и получила свой шанс Юлия Христюк – я ее видела давно, еще три года назад, в сборной. Хочу на нее посмотреть: как она выглядит на фоне сборной, понимает ли наши идеи. Думаю, что у Юлии с ее пониманием футбола и физическими кондициями – большое будущее, у нее есть все шансы быть постоянным членом национальной сборной.

Светлана Когут не была на прошлом сборе – была травмирована. Она хорошо провела концовку сезона (за Колос) и заслужила своей игрой здесь находиться. Виктория Головач всегда была в кандидатках и сейчас также получила свой шанс».

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Николай Степанов Источник: Суспильне Спорт
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