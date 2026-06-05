ФОТО. Как женская сборная Украины готовилась к матчу против Исландии
5 июня в 19:00 в польском Мелеце сине-желтые сыграют матч 5-го тура отбора ЧМ
Женская сборная Украины провела тренировку в Польше накануне важного матча квалификации ЧМ-2027.
5 июня в 19:00 в польском городе Мелец сине-желтая команда сыграет матч 5-го тура отбора к ЧМ против Исландии.
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Главный тренер национальной команды Ия Андрущак вызвала на матчи против Исландии и Англии 27 футболисток.
Украинская команда проиграла все 4 матча и занимает последнее место в группе A3.
Турнирное положение: Англия (12 очков), Испания (9), Исландия (3), Украина (0).
Сине-желтая команда завершит групповой раунд матчами против Исландии (5 июня) и Англии (9 июня).
ФОТО. Как женская сборная Украины готовилась к матчу против Исландии
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