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Чемпионат мира
05 июня 2026, 13:51 | Обновлено 05 июня 2026, 13:53
44
0

Обнародована заявка женской сборной Украины на игру отбора ЧМ с Исландией

Главный тренер выбрала 23 футболистки на матч в польском городе Мелец

05 июня 2026, 13:51 | Обновлено 05 июня 2026, 13:53
44
0
Обнародована заявка женской сборной Украины на игру отбора ЧМ с Исландией
Getty Images/Global Images Ukraine
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Обнародована заявка женской сборной Украины на важный матч квалификации ЧМ-2027.

5 июня в 19:00 в польском городе Мелец сине-желтая команда сыграет матч 5-го тура отбора на ЧМ против Исландии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главный тренер национальной команды Ия Андрущак определила 23 футболистки на игру против Исландии.

Украинская команда проиграла все 4 матча и занимает последнее место в группе A3.

Турнирное положение: Англия (12 очков), Испания (9), Исландия (3), Украина (0).

Сине-желтая команда завершит групповой раунд матчами против Исландии (5 июня) и Англии (9 июня).

Официальная заявка женской сборной Украины на игру против Исландии

1. Боклач, 2. Подольская, 3. Петрик, 4. Котик, 5. Савка, 6. Семкив, 7. Головач, 8. Шайнюк, 9. Бойчук, 10. Радионова, 11. Молодюк, 12. Келюшик, 13. Заборовец, 14. Шматко, 15. Кунина, 16. Когут, 17. Христюк, 18. Котяш, 19. Кравчук, 20. Глущенко, 21. Ольхова, 22. Басанская, 23. Самсон.

Турнирная таблица группы А3 после 4-го тура

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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