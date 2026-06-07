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  4. Титулованный клуб хочет одновременно оформить трансферы Ваната и Цыганкова
Испания
07 июня 2026, 12:36 |
1561
1

Титулованный клуб хочет одновременно оформить трансферы Ваната и Цыганкова

Трабзонспор нацелился на лидеров Жироны

07 июня 2026, 12:36 |
1561
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Титулованный клуб хочет одновременно оформить трансферы Ваната и Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine
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Турецкий «Трабзонспор» интересуется украинским нападающим каталонской «Жироны» Владиславом Ванатом, сообщает журналист Эбубекир Джан.

Интересно, что, по информации источника, клуб Суперлиги, который за свою историю выиграл 28 трофеев, также претендует и на другого украинца из «Жироны», вингера Виктора Цыганкова.

«Трабзонспор» может подписать обоих игроков одновременно.

В сезоне 2025/26 Владислав Ванат провел 29 матчей в составе «Жироны», отличившись 10 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. На счету Виктора Цыганкова 34 матча, 7 голов и 5 ассистов в этом сезоне.

Ранее сообщалось, что Владиславом Ванатом интересуется «Бетис».

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трансферы Жирона Виктор Цыганков трансферы Ла Лиги Владислав Ванат Трабзонспор чемпионат Турции по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Источник
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на сайті продовжується про рибу-гроші.
Вус прийняв естафету у Олійченка і знов 
у турецький клуб переходять Циганков і Ванат.
))
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