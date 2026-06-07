Титулованный клуб хочет одновременно оформить трансферы Ваната и Цыганкова
Трабзонспор нацелился на лидеров Жироны
Турецкий «Трабзонспор» интересуется украинским нападающим каталонской «Жироны» Владиславом Ванатом, сообщает журналист Эбубекир Джан.
Интересно, что, по информации источника, клуб Суперлиги, который за свою историю выиграл 28 трофеев, также претендует и на другого украинца из «Жироны», вингера Виктора Цыганкова.
«Трабзонспор» может подписать обоих игроков одновременно.
В сезоне 2025/26 Владислав Ванат провел 29 матчей в составе «Жироны», отличившись 10 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. На счету Виктора Цыганкова 34 матча, 7 голов и 5 ассистов в этом сезоне.
Ранее сообщалось, что Владиславом Ванатом интересуется «Бетис».
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