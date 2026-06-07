Титулованный клуб хочет одновременно оформить трансферы Ваната и Цыганкова

Турецкий «Трабзонспор» интересуется украинским нападающим каталонской «Жироны» Владиславом Ванатом, сообщает журналист Эбубекир Джан.

Интересно, что, по информации источника, клуб Суперлиги, который за свою историю выиграл 28 трофеев, также претендует и на другого украинца из «Жироны», вингера Виктора Цыганкова.

«Трабзонспор» может подписать обоих игроков одновременно.

В сезоне 2025/26 Владислав Ванат провел 29 матчей в составе «Жироны», отличившись 10 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. На счету Виктора Цыганкова 34 матча, 7 голов и 5 ассистов в этом сезоне.

Ранее сообщалось, что Владиславом Ванатом интересуется «Бетис».