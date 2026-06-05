Экс-форвард сборной Украины объяснил, почему Ярмоленко не выйдет в старте

Бывший нападающий национальной сборной Украины Иван Гецко эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от контрольного матча Дания – Украина, который состоится 7 июня в Оденсе.

«Это будет экзамен, прежде всего, для тех наших футболистов, которые еще только собираются закрепиться в главной команде страны. Потому что одно дело выходить на замену при счете 2:0, как это было с поляками во Вроцлаве и совсем другое – продемонстрировать свою профпригодность с первых минут.

Сыграет ли Андрей Ярмоленко? Он сделал свое дело во Вроцлаве и думаю, что в Оденсе выйдет на замену в середине второго тайма. Надеюсь, что снова будет на виду и не уйдет с поля без своего гола. Ярмоленко в последнее время очень мотивирован, и это должно помочь ему стать лучшим бомбардиром не только УПЛ, но и сборной.

На мой взгляд, не только Андреа Мальдера, но и его датский коллега постараются экспериментировать с составом. Хотя склоняюсь к тому, что игровая стилистика в Оденсе будет привычной: хозяева при поддержке 12-го игрока будут действовать первым номером, наши – от обороны. Забитые мячи обязательно будут».

Поединок Дания – Украина 7 июня будет обслуживать судейская бригада из Норвегии во главе с Сигуром Крингстадом.

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